Ο Πρέντις Χαμπ βρίσκεται στην κορυφαία πεντάδα της εβδομάδας στη διοργάνωση του BCL.

Η δράση της εβδομάδας για το Basketball Champions League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (5/2), ενώ ανάμεσα στα παιχνίδια της αγωνιστικής ήταν και η νίκη της ΑΕΚ επί της Ντερτόνα με 93-86.

Ο Πρέντις Χαμπ ήταν από τους καλύτερους παίκτες της «Βασίλισσας» έχοντας ολοκληρώσει το ματς με 30 πόντους. Ο ίδιος μάλιστα, μέσα από αυτή την εμφάνιση, κατάφερε να γίνει μέρος της κορυφαίας πεντάδας της εβδομάδας του BCL.

Μαζί του βρίσκονται επίσης οι Τζέιμς Πάλμερ Τζούνιορ, Φραν Γκέρα, Γουίλιαμ Χάουαρντ και Τάισον Κάρτερ.

⭐ Thursday's a chance to reflect on this week's best performances in the #BasketballCL - this is your 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐖𝐞𝐞𝐤! Vote for your #1 player below. 🗳️