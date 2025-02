Ο Χαμπ το έβλεπε σαν... βαρέλι στο ημίχρονο με την Ντερτόνα και το κοντέρ έγραψε πόντους 19 πόντους.

Η ΑΕΚ κοντράρεται με την Ντερτόνα στο δεύτερο ματς της φάσης των 16 του BCL. Ο Πρέντις Χαμπ κάνει πράματα και θάματα στο ημίχρονο, όντας με διαφορά ο κορυφαίος παίκτης της Ένωσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε τα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης με 19 πόντους, 3/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 22 στην αξιολόγηση. Δημιουργούσε συνεχώς θέματα στην άμυνα των Ιταλών που δεν βρήκε αντίδοτο για να τον σταματήσει.

Δεύτερο σερί μεγάλο ματς μετά τη νίκη της Ένωσης κόντρα στον Κολοσσό. Η Βασίλισσα έχει ανάγκη τα καλά ματς από τον βασικό point guard της.

Prentiss not an apprentice - Hubb is an expert in buckets, he's got 19 AT. THE. HALF. 😵#BasketballCL I @aekbcgr pic.twitter.com/QVDRP9tb7C