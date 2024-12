O Γιάννης Κουζέλογλου ήταν εξαιρετικός κόντρα στη Βόννη και μπήκε στην κορυφαία πεντάδα της αγωνιστικής στο ΒCL.

Η ΑΕΚ έκανε εκπληκτικό ματς κόντρα στη Βόννη, τη... διέλυσε με 96-65 και με αυτόν τον τρόπο πέρασε στη φάση των 16 του BCL. Σπουδαία εμφάνιση για την Ένωση έκανε και ο Γιάννης Κουζέλογλου. Ο Έλληνας ψηλός τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 9 ριμπάουντ και 24 στην αξιολόγηση.

Αυτη η εμφάνιση ήταν αρκετή για να τον βάλει στην κορυφαία πεντάδα της αγωνιστικής. Μαζί του στους καλύτερους πέντε οι Σέιμπεν Λι (Μανισα), Ντρέσελ (Μπενφίκα), Ράσελ (Καρσίγιακα) και Ομπασόχαν (Μανρέσα).

