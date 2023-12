Με διπλή εκπροσώπηση στο Top 10 του BCL βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες καθώς ο Ρένφρο βρίσκεται στην 7η θέση και ο ΜακΡέι στην 5η.

Η κανονική περίοδος στο Basketball Champions League ολοκληρώθηκε με τις ελληνικές ομάδες, πέρα από καλή παρουσία μέχρι στιγμής να έχουν και εντυπωσιακές στιγμές, με την παρουσία τους στα αντίστοιχα βίντεο της διοργάνωσης να είναι σταθερή.

Παρών δηλώνουν και στο Top 10 της κανονικής περιόδου όπου 2 από αυτά τα καλύτερα στιγμιότυπα βρίσκονται μέσα σε αυτό. Πιο συγκεκριμένα στην 7η θέση είναι το εντυπωσιακό κάρφωμα του Νέιτ Ρένφρο με την alley oop πάσα να διανύει το μισό γήπεδο, από τον αγώνα του Περιστερίου Bwin κόντρα στη Σομπατέλι.

Στην συνέχεια, την 5η θέση της λίστας καταλαμβάνει το κάρφωμα του Τζόρνταν ΜακΡέι πάνω σε άμυνα για την ΑΕΚ Betsson με αντίπαλο τη Ρίσεν, το οποίο ήρθε μετά από τάπα του Καμπενγκέλε.

This is 𝗻𝗼𝘁 a weekly 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎.

This is 𝗻𝗼𝘁 a monthly 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎.

This, ladies and gentlemen, is your #BasketballCL 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎, presented by #Lubelskie 🤩



🤔 What was your favorite play?#LubelskieTastelife #zDUMĄwspieramySport pic.twitter.com/Nuu6S6bZ3d