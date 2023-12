Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να επικυρώσει την πρόκρισή της στους «16» του BCL και η λίγκα την τοποθέτησε στο Νο1 των Rankings!

Η ΑΕΚ Betsson υποδέχεται τη Σάσαρι στο κλειστό των Άνω Λιοσίων (19:30, Cosmotesports4 & live από το Gazzetta), για την 5η αγωνιστική των ομίλων του BCL, με διπλό σκοπό.

Τη νίκη που θα τη διατηρήσει αήττητη (η ΑΕΚ είναι μία από τις τρεις ομάδες που είναι ακόμα δίχως ήττα) και θα της δώσει την πρόκριση στη φάση των «16».

Το BCL, προτού ξεκινήσει η 5η αγωνιστική των ομίλων, εξέδωσε τα νέα rankings, με την ομάδα του Ζοάν Πλάθα να βρίσκεται στην κορυφή!

Η πρώτη τριάδα απαρτίζεται από τις ομάδες που μετρούν... μηδέν στο παθητικό τους, την Ντιζόν και την Τορτόνα.

Μόλις χθες, Δευτέρα, ο Τζάστιν Τίλμαν αναδείχθηκε MVP για τον μήνα Νοέμβριο.

🚨 𝗣𝗢𝗪𝗘𝗥 𝗥𝗔𝗡𝗞𝗜𝗡𝗚𝗦 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧 🚨 Do you agree with Volume 4 of the #BasketballCL Power Rankings? Brought to you by @viveandalucia 🗺️



