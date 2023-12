Ο Τζάστιν Τίλμαν αναδείχθηκε ως ο MVP του μήνα Νοεμβρίου για το Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ παραμένει αήττητη στο BCL (4-0), απέναντι στη Σάσαρι (την Τρίτη, 5/12, 19:30) θα έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.

Ωστόσο, η Ένωση μπορεί να καυχιέται πως έχει στις τάξεις της και τον MVP του Νοεμβρίου, με τον Τζάστιν Τίλμαν να κερδίζει τη σχετική τιμή.

Ο φόργουορντ/σέντερ της ΑΕΚ μέτρησε 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, ενώ σούταρε με 58% στα δίποντα και ολοκλήρωσε το μήνα με 20.5 στην αξιολόγηση.

Ο Τίλμαν κάλυψε και την απουσία του Εμφιόντου Καμπενγκέλε, αναλαμβάνοντας να παίξει στη θέση του σέντερ.

«Είναι όμορφο συναίσθημα, το εκτιμώ γιατί προέρχεται από τη σκληρή δουλειά που έχω κάνει όλο το καλοκαίρι και με έχει φέρει μέχρι εδώ. Μαθαίνω το πρόγραμμα, το στυλ παιχνιδιού, ό,τι συμβαίνει όταν παίζεις για μία νέα ομάδα, δείχνει τη σκληρή δουλειά που έχω κάνει», ήταν τα λόγια του Τίλμαν.

