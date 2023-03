Η Μάλαγα (5-1) έφυγε με τη νίκη και την 1η θέση, επικράτησε της ΑΕΚ (4-2) με 75-65. Περιμένουν τον αντίπαλό τους στην προημιτελική φάση οι «κιτρινόμαυροι» στην κλήρωση της 24ης Μαρτίου.

Το... έργο που ανέβηκε στο κλειστό των Άνω Λιοσίων δεν ήταν σε καμία περίπτωση μονότονο. Η ΑΕΚ πάλεψε στα ίσια για να πάρει τη νίκη απέναντι στη Μάλαγα (75-65).

Το φινάλε την βρήκε ηττημένη και στη 2η θέση του ομίλου της, εξαιτίας της διαφοράς στα σουτ τριών πόντων (8/25 η Μάλαγα και μόλις 3/19 η ΑΕΚ). Και στη διαφορά ποιότητας. Η Ένωση δεν προηγήθηκε ποτέ. Και όσες φορές (τουλάχιστον πέντε) ισοφάρισε, έβλεπε τη Μάλαγα να ξεφεύγει.

Περίεργο το πρώτο δεκάλεπτο. Η Μάλαγα ξεκίνησε με ένα εμφατικό 7-0, με την ΑΕΚ να περιορίζεται σε λάθη και αστοχία. Με ένα επί μέρους 6-1 η Ένωση κατάφερε να μειώσει το αρχικό χάντικαπ.

«Αιχμή» της ΑΕΚ, αρχικά, ήταν ο Βλάντο Γιάνκοβιτς με 6 πόντους, 4 ριμπάουντ και μετά ανέλαβε ο Ακίλ Μίτσελ (5π., 3 ριμπ., 1 ασίστ). Και η ομάδα του Ηλία Καντζούρη ισορρόπησε το ματς.

Κράτησε τον Κέντρικ Πέρι στον 1 πόντο, αλλά τη... ζημιά την έκανε ο Κράβις (7π.). Εκεί που η ΑΕΚ ισοφάρισε για πρώτη φορά στο ματς (15-15), η Μάλαγα έκλεισε το δεκάλεπτο με σερί 6-0 και το σκορ στο 15-21. Μέχρι να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο ο Καντζούρης είχε ήδη ρίξει στο παρκέ 9 από τους 12 παίκτες του, δοκιμάζοντας σχήματα και πρόσωπα.

Και όσο ο Λεμάρ είχε βρει τον μπελά του από τον Ντίαθ (και από τον Πέρι σε κάποιες φάσεις) έπρεπε να ψάξει αρκετά στις λύσεις του.

Η ΑΕΚ άργησε να βρει στόχο πίσω από τα 6.75, το έκανε ο Αϊζάια Μάιλς στο ξεκίνημα της 2ης περιόδου, με τη Μάλαγα να μην έχει θέμα να βρει πόντους από το ίδιο σημείο (3/8).

Η επιστροφή του Κράβις στο σκοράρισμα μάλλον αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα στη μαχητική ΑΕΚ (73-65), 1:11 πριν τη λήξη.

