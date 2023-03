Η ΑΕΚ υποδέχεται στο κλειστό των Άνω Λιοσίων τη Μάλαγα (21/3, 19:30, Cosmote Sport 4) με φόντο την πρώτη θέση στον όμιλο και το αβαντάζ της έδρας στα προημιτελικά.

Από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει βγάλει εις πέρας την αποστολή της πρόκρισης από την προηγούμενη εβδομάδα κόντρα στη Γαλατασαράι, θέλει -πλέον- να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα.

Όπερ και σημαίνει να πάρει μια ακόμα σπουδαία νίκη κόντρα σ' ένα από τα φαβορί του φετινού BCL και να «κλειδώσει» την πρώτη θέση τον όμιλο που θα της χαρίσει, αφενός καλύτερη κλήρωση στα προημιτελικά και αφετέρου το πλεονέκτημα της έδρας στη σειρά των best of three με στόχο την είσοδο στο Final 4 της διοργάνωσης.

Βέβαια το έργο απέναντι στη Μάλαγα (του... γνώριμου από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, Κέντρικ Πέρι) μόνο εύκολο δεν θα είναι, κάτι που είχε φανεί και στο ματς του α' γύρου, όταν η ισπανική ομάδα είχε νικήσει εύκολα με 88-66. Εκτός μάχης έχει τεθεί έως το τέλος της σεζόν ο Γιάνις Στρέλνιεκς ενώ αμφίβολη θεωρείται και η συμμετοχή του Κένι Γουίλιαμς ο οποίος υποφέρει από θλάση α΄ βαθμού στο αριστερό του πόδι.

Προβλήματα ωστόσο αντιμετωπίζει και η Μάλαγα καθώς είναι εκτός δράσης ο Νιχάτ Ντζέντοβιτς, ενώ αμφίβολος είναι ο Ντάριο Μπριθουέλα λόγω ενοχλήσεων. Τζάμπολ του αγώνα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων στις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4 και live περιγραφή από το Gazzetta.

Οι ομάδες στα προημιτελικά

Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Στρασμπούρ (όμιλος I)

(όμιλος I) Βόννη (όμιλος J)

(όμιλος J) Μάλαγα, ΑΕΚ (όμιλος Κ)

(όμιλος Κ) Τενερίφη, Μούρθια (όμιλος L)

Η βαθμολογία

Μάλαγα 4-1* ΑΕΚ 4-1* Γαλατασαράι 2-3 Λιμόζ 0-5

*Προκρίθηκαν στα προημιτελικά.

Η τελευταία αγωνιστική