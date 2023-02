Η ΑΕΚ φαίνεται πως ξέρει καλά από μεγάλες ανατροπές στο ΒCL φέτος.

Μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ κόντρα στη Λιμόζ σε ένα ματς που βρέθηκε να χάνει με 20 πόντους, (17-37) στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Η ομάδα του Καντζούρη έδειξε για άλλη μια φορά φέτος πως δεν μπορεί να την ξεγράψει κανείς όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ με μεγάλη διαφορά.

Η Βασίλισσα έχανε ακόμα και με 25 πόντους από την Καρσίγιακα στα Λιόσια για την πρώτη φάση των ομίλων του BCL, αλλά βρήκε τις λύσεις και τα ψυχικά αποθέματα, να επιστρέψει και τελικά να νικήσει με 80-72.

Απέναντι στους Γάλλους δεν πτοήθηκε από το ξεκίνημα που βρήκε τους αντιπάλους του να έχουν 9-12 και να βρίσκονται στο 17-37, ανέβασε ρυθμούς και τελικά επικράτησε με 82-72, επιτρέποντας μόνο 7 πόντους στη Λιμόζ στο τέταρτο δεκάλεπτο.

🥵 𝗛𝗼𝘄'𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗹𝗼𝗼𝗱 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝘂𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗔𝘁𝗵𝗲𝗻𝘀!? @aekbcgr come up with their 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 (!) 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐛𝐚𝐜𝐤 𝐰𝐢𝐧 after being down by 𝟮𝟬 𝙤𝙧 𝙢𝙤𝙧𝙚 this season, holding Limoges to 7pts in Q4, rising to 2-1. #BasketballCL