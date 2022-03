Απίθανο video με διαιτητή του BCL: «Οι παίκτες μιλούν περισσότερο από την πεθερά μου»! (vid)

Το Basketball Champions League δημοσίευσε ένα απολαυστικό video με τον Ιταλό διαιτητή Μανουέλ Ματσόνι στον οποίο τοποθετήθηκε μικρόφωνο κατά τη διάρκεια του αγώνα Λούντβιχσμπουργκ - Γαλατάσαραϊ κι αποκαλύπτονται οι διάλογοι του ρεφ με τους παίκτες, τους προπονητές και τους συναδέλφους του.

Το BCL δημοσίευσε ένα video, στα πρότυπα του ΝΒΑ όπου αποκαλύπτονται οι διάλογοι ενός διαιτητή με τους παίκτες, τους προπονητές και τους συναδέλφους του σε ρυθμούς αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο κόσμος έχει την ευκαιρία να ακούσει τι έλεγε ο 44χρονος Ιταλός Μανουέλ Ματσόνι που σφύριξε στον αγώνα Λούντβιχσμπουργκ - Γαλατά στις συζητήσεις του με τους άλλους δυο διαιτητές, τους προπονητές των δυο ομάδων και τους παίκτες. Κάποια στιγμή, μάλιστα ενώ απευθυνόταν σε παίκτη των φιλοξενούμενων, του είπε πως οι συμπαίκτες του μιλούν περισσότερο από την πεθερά του!

Ο Ματσόνι εξηγούσε τις αποφάσεις του στους παίκτες και τους προπονητές των δυο ομάδων και οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν το σκεπτικό του.



🔊 𝑺𝒐𝒖𝒏𝒅 𝑶𝑵



This time we put a microphone on a referee!



Listen to the best mic'd up moments!#BasketballCL #RoadToBilbao pic.twitter.com/vekLOpDZwP