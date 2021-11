Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ στο BCL

Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στο Group E του BCL όπου συμμετέχει ο ΠΑΟΚ έπειτα από τη νίκη του «Δικεφάλου του Βορρά» επί της Νίμπουρκ στην Τσεχία.

Αν και βρέθηκε στο -15 στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 75-71 της Νίμπουρκ στην Τσεχία και μπήκε σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση του Basketball Champions League.

Στον άλλον αγώνα του ομίλου, η Γαλατάσαραϊ επικράτησε με 82-74 της Ιγκοκέα, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ντι Μποστ (21π.).

Αποτελέσματα - 4η αγωνιστική

Γαλατάσαραϊ - Ιγκοκέα 82-74

Νίμπουρκ - ΠΑΟΚ 71-75

Κατάταξη

1. Γαλατάσαραϊ 3-1

2. ΠΑΟΚ 2-2

3. Νίμπουρκ 2-2

4. Ιγκοκέα 1-3

Επόμενη αγωνιστική (5η)

7/12 Ιγκοκέα - Νίμπουργκ

8/12 Γαλατάσαραϊ - ΠΑΟΚ

Το σύστημα διεξαγωγής

- Οι πρώτοι από κάθε γκρουπ προκρίνονται στη φάση των «16» του Basketball Champions League που θα διεξαχθεί επίσης με τη μορφή ομίλων.

- O 2ος με τον 3ο από κάθε όμιλο θα μπουν σε ένα play-in tournament. Με σειρές που θα κριθούν στις δύο νίκες (best of 3). Όσοι προκριθούν, συνεχίζουν στους «16».

- Οι δύο πρώτοι από κάθε έναν από τους 4 ομίλους της φάσης των «16», παίρνουν το εισιτήριο για τα προημιτελικά, τα οποία θα διεξαχθούν σε μορφή playoffs, στις δύο νίκες (best of 3).

- Φέτος, επανέρχεται και το Final 4, το οποίο ωστόσο θα διεξαχθεί σε μία ουδέτερη έδρα και όχι σε μία εκ των τεσσάρων φιναλίστ.