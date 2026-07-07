Basketaki Salonica: Με... θέα τη λάμψη των τροπαίων!

Εβδομάδα σπουδαίων αναμετρήσεων ήταν η περασμένη για την καλοκαιρινή διοργάνωση του Basketaki Salonica.

Εβδομάδα μεγάλων αγώνων ήταν αυτή που μας πέρασε στην καλοκαιρινή διοργάνωση του Basketaki Salonica, καθώς δύο ομάδες είδαν τη χαρά της παρουσίας στη γη της "επαγγελίας" και πιο συγκεκριμένα στον μεγάλο τελικό της Elite by Novibet και άλλες το όνειρο για κατάκτηση να συνεχίζεται.

Στη Development 2 και πιο συγκεκριμένα στη φάση των "16" το αήττητο τους διατήρησαν οι Slaykers που έκαναν αυτό που έπρεπε για να ξεπεράσουν το εμπόδιο που ακούει στο όνομα Κουκουβάγιες με 70-36, ενώ υψηλά επίπεδα απόδοσης έπιασαν οι Κάποτε Παίζαμε στον κρίσιμο αγώνα με τους Toy Men για να προκριθούν στους "8" με τελικό σκορ 49-67 έχοντας για Novibet MVP τον Θάνο Δελή με 20 πόντους και 4 ασίστ. Μεγάλο ντέρμπι έγινε ανάμεσα σε Sintrim Team και East Side Pylaia με τους πρώτους να κάνουν μεγάλη ανατροπή από το -13 για να πάρουν τελικώς το πολυπόθητο εισιτήριο της επόμενης φάσης μετά το 65-63, με τους Titans της Salonica από την άλλη πλευρά να κάνουν την καλύτερη φετινή τους εμφάνιση για να ξεπεράσουν το εμπόδιο των πρωτοπόρων του δεύτερου ομίλου ΠΟΠ84 με την φωτεινό πίνακα να δείχνει στο τέλος του αγώνα 57-61. Την πρόκριση για τα προημιτελικά πήραν οι πάντα καλοκουρεμένες Φαβορί-τες, που ξεπέρασαν τις δυσκολίες που έβαλαν οι Alley Poops για το τελικό 63-71, κάτι που έκαναν με πειστικό τρόπο και οι Squid Ballers στην αναμέτρηση με τους Airballers για να επικρατήσουν με 79-63.

Στη Development είχαμε τη φάση των "32" με μεγάλα ματς, που καθήλωσαν τους θεατές των αναμετρήσεων. Μεγάλη πρόκριση πήραν οι Bugs του SKG όπου άφησαν εκτός τους περσινούς πρωταθλητές Basketόσαυρους μετά το 68-79, με τον Τάσο Δημητριάδη να κάνει τη διαφορά με τους 30 πόντους που σημείωσε και τα 14 ριμπάουντ που μάζεψε, ενώ οι Airball Society από την αντίπερα όχθη με τρομερό passing game βρήκαν τον τρόπο να διασπάσουν την άμυνα των HotDogz και να πανηγυρίσουν βλέποντας τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 67-100 υπέρ τους. Τη "γεύση" των "16" είχαν οι Porkbusters που πήραν το ροζ φύλλο αγώνα με τους Zero Pointers με τελικό σκορ 51-39, κάτι που βρήκαν και οι Never Again μετα την πολύ καλή παρουσία τους απέναντι στους Old Stars Salonica και το 76-58. Σπουδαία επίπεδα απόδοσης έπιασαν οι Brickers του Los Angeles για να αφήσουν εκτός τους Sky is the Limit με 63-87, με τους Galacticos στην αντίπερα όχθη να τα βρίσκουν σκούρα σε μεγάλο μέρος του αγώνα με τους Orlando Tragic αλλά να βρίσκουν τη διέξοδο στο "τούνελ" μετά το 62-65.

Στη Master την εβδομάδα που πέρασε διεξήχθη η προημιτελική φάση, με πρώτο χρονικά παιχνίδι να είναι αυτό ανάμεσα στα Raccoons του Galanou και τους Respect, όπου οι πρώτοι έκαναν μεγάλη εμφάνιση απέναντι στους φιναλίστ της χειμερινής Elite για να πάρουν την πολυπόθητη πρόκριση για τους "4", κάτι που είχαν τη χαρά να βρουν και οι Fellowship of the Rim που κυριάρχησαν πλήρως και επικράτησαν δίκαια με 105-70 των Kourkoubinia BC-Pizza Greca με 105-70, με τον Κώστα Θαλασσινό να είναι ο Novibet MVP με 21 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ολοκληρωτική εμφάνιση έκαναν oι Street Elite απέναντι στους 86ers και είδαν τη χημεία τους να κάνει τη διαφορά για να έρθει το 52-98, ενώ το τελευταίο εισιτήριο για τα ημιτελικά πήραν οι MnP που επέζησαν από το θρίλερ με τους Team DK έπειτα από το 80-81.

Στην Elite by Novibet έγιναν τα ημιτελικά, με δύο μόνο ομάδες να αισθάνονται τη γλυκιά γεύση του μεγάλου τελικού. Στο πρώτο χρονικά ματς ALCOHOLICS BC και Hoops and Odds χάρισαν μια μπασκετική ραψωδία στο παρκέ, με τις διαφορές να είναι διαρκώς κοντινές και τα πάντα να κρίνονται στα κρίσιμα λεπτά. Οι Hoops είχαν την ευκαιρία τους στο τελευταίο σουτ όμως είδαν τη θεία τύχη να μην τους κάνει τη χάρη και έτσι οι ALCOHOLICS θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Νovibet MVP ήταν ο Χάρης Μισαηλίδης με 23 πόντους και 14 ριμπάουντ. Στον άλλον ημιτελικό οι Airball Brothers αναμετρήθηκαν με τους West Brothers στη μάχη των "αδερφών", παιχνίδι που δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο καθώς είχε μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι West Brothers έμειναν ψύχραιμοι στην αντεπίθεση των αντιπάλων τους και μετά το τρόπαιο της Master League θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν και αυτό της Elite, μετά την μεγάλη βραδιά του Αλέξανδρου Μαυροματίδη που είχε 28 πόντους και 11 ριμπάουντ.