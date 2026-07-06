Μαγικό Novibet Top 10 κι αυτή την εβδομάδα!

Δείτε τις 10 καλύτερες φάσεις στο Novibet ΤOP 10 στο Basketaki.

Στο νούμερο 10, φοβερός Γιώργος Ζαλακώστας των Gran Camaria, πήρε το δεξί διάδρομο, πέρασε κάτω από το καλάθι στον αέρα κι άφησε εξαιρετικά την μπάλα με φάλτσα στο ταμπλό, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο καλάθι και φάουλ!

Στο νούμερο 9, ο Δημήτρης Κώτσιας των Chicago Trolls ΄΄κολλάει΄΄ τον αντίπαλό του στο ταμπλό με μια τρομερή τάπα!

Στο νούμερο 8, ο Λευτέρης Κανδηράκης είδε το χρόνο που τελείωνε κ σηκώθηκε με το ένα πόδι από το κέντρο σχεδόν του γηπέδου, για να νικήσει ρολόι κι άμυνα κ να προσθέσει 3 ακόμη πόντους στον Uncle Drew!

Στο νούμερο 7, εξαιρετική πάσα του Α. Κοκαλία κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, βρίσκοντας τον Ν. Κοττέα που περίμενε κάτω από το καλάθι και σκόραρε εύκολα για την ομάδα του Tsakos Group!

Στο νούμερο 6, μαγική πάσα πίσω από την πλάτη του Ν. Αχή στον Π. Κλήμο, ο οποίος ήταν αδύνατο να αστοχήσει στο σημείο που βρέθηκε και έκλεισαν εντυπωσιακά τη φάση για του Γκουρούδες!

Στο νούμερο 5, ο Τάσος Μήτσικας της Drunk Team μας δείχνει την ποιότητά του όταν μέσα στην κίνηση γύρισε πλάτη στο καλάθι και σκόραρε με τη βοήθεια του ταμπλό χωρίς να βλέπει!

Στο νούμερο 4, ο Λουκάς Σουβαλιώτης της Δίrtus Bologna τα έβαλε με όλους παίρνοντας τον κεντρικό διάδρομο, σκόραρε έχοντας πλάτη το καλάθι με τη βοήθεια του ταμπλό!

Στο νούμερο 3, ο Δημήτρης Παϊκόπουλος των 46ers πέταξε την μπάλα από το… σπίτι του με το ένα χέρι και το έγραψε άγγιχτο, αφήνοντας όλο το κλειστό με ανοιχτό το στόμα!

Στο νούμερο 2, o Παναγιώτης Σπυρόπουλος των Athens Dragons πίεσε, έκλεψε την μπάλα και κάρφωσε το αντίπαλο καλάθι κερδίζοντας και το φάουλ για την ομάδα του με τη μαχητικότητά του!

Στην κορυφή του Νovibet Top 10, ο Γιάννης Μπουρσούκης της Cuba Libre βάζει ένα απίστευτο τρίποντο από τη γωνία , σουτάροντας εκτός ισορροπίας με το ένα πόδι, ενώ προσγειώθηκε, μάλιστα, εκτός γηπέδου!!!