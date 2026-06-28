Elite League by Novibet: Τα Φροντιστήρια Άξονας με το δέκατο τρόπαιο στην ιστορία τους!!!

Για ακόμα μια φορά έγραψαν το όνομα τους στην ιστορία του Basketaki Salonica τα Φροντιστήρια Άξονας!

Αντίπαλοι τους στον μεγάλο τελικό ήταν οι άλλοτε πρωταθλητές της Development, Respect, που μετά από μια εξαιρετική πορεία έβαλαν δύσκολα στον πολυνίκη του θεσμού.

Το πρώτο ημίχρονο βρήκε την ομάδα του Γιώργου Αξά να προηγείται με 27-22, συνεχίζοντας να προπορεύεται στον μαραθώνιο του τελικού και με το τέλος του ημιχρόνου, όπου το σκορ ήταν 39-36.

Στο δεύτερο μέρος, όμως, το άστρο της ομάδας του Γιώργου Μαργώνη μίλησε για άλλη μια φορά και με την χημεία της ομάδας να επιστρέφει πήραν κεφάλι στο σκορ με 52-56 στο τρίτο δεκάλεπτο.

Στην τελευταία περίοδο έγιναν ομηρικές μάχες με τον Άξονα όμως να αντέχει και να σφραγίζει τη μεγάλη επιτυχία του με τελικό σκορ 72-77. Έτσι, η ιστορία συνεχίζει να γράφει υπέρ τους, καθώς έκαναν το νταμπλ για τη σεζόν 2025-2026.

Master League: Η Fioretsina στα "ουράνια" με Τετράδη

Τρομερός τελικός διεξήχθη ανάμεσα σε Street Elite και Fioretsina Salonica, με τις δυο ομάδες να αφήνουν χορτασμένους όλους τους θεατές του αγώνα!

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν εξαιρετικά ισορροπημένο, με τις δυο ομάδες να αλληλοεξουδετερώνονται στο παρκέ και το σκορ να είναι 16-15.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι Street Elite έδειξαν το μέταλλο που τους διακατέχει σαν ομάδα και επανήλθαν, για να πάρουν ένα μικρό προβάδισμα με 37-44 με το τέλος περιόδου. Στη συνέχεια οι γηπεδούχοι επανήλθαν και πλησίασαν αρκετά κοντά, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το πάνω χέρι αλλά με βραχεία κεφαλή ενός πόντου στα 30' (59-60).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο έγινε μια μάχη σώμα με σώμα, με τον Σπανό να κρατάει την ομάδα του μπροστά αλλά η τελευταία λέξη να δίνεται στη Fioretsina. Οι παλιότεροι πρωταθλητές της Master είχαν σαν από μηχανής θεό τον Διονύση Τετράδη, ο οποίος με δύο δευτερόλεπτα στη διάθεσή του βρήκε ένα πολύ μικρό κενό στη γωνία και με σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα χάρισε ένα παλικαρίσιο τρόπαιο στους "πορτοκαλί", που επανήλθαν στην υψηλότερη θέση της Master League μετά από τρία χρόνια!

Evolution League: Οι Basketόσαυροι με το δεύτερο τρόπαιο!

Την εξαιρετική τους πορεία στην Evolution League μετουσίωσαν σε τίτλο οι "σαύρες" του Basketaki Salonica, που μετά την Summer Development κατέλαβαν τα σκήπτρα και της Evolution League!

Αντίπαλοι τους στον τελικό ήταν οι Strogguloi, που κατόρθωσαν να αφήσουν εκτός τους αήττητους μέχρι εκείνο το παιχνίδι, Foodie Hoopers.

Στα του αγώνα οι Strogguloi ήταν αξιόμαχοι στο πρώτο δεκάλεπτο και είχαν το πάνω χέρι στα μεγαλύτερα διαστήματα, με τους Basketόσαυρους να παρακολουθούν από κοντινή απόσταση και να παίρνουν τη σκυτάλη στο προβάδισμα στα 10' για το 13-15.

Στη δεύτερη περίοδο οι πρωταθλητές της καλοκαιρινής Development ανέβασαν στροφές και πήραν διψήφια διαφορά ασφαλείας, που την προστάτεψαν με "νύχια" και με "δόντια" στη συνέχεια για να φτάσουν στα 20' με το 23-36.

Στο τρίτο δεκάλεπτο δεν επήλθαν ριζικές αλλαγές και έτσι η απόσταση μεταξύ των δύο στρατοπέδων μεγάλωσε και άλλο, με την ομάδα των Strogguloi να μην έχει απαντήσεις στο επιθετικό κρεσέντο των Basketόσαυρων. Έτσι στα 30' το σκορ έγινε 34-57.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Basketόσαυροι διατήρησαν την ψυχραιμία τους, έκαναν την απαραίτητη διαχείριση και έτσι έφτασαν στην κατάκτηση ενός παλικαρίσιου τροπαίου, ράβοντας το δεύτερο αστέρι στη φανέλα.

Development League: "Πέταξαν" οι Φοίνικες!

Συναρπαστικός τελικός έγινε και στη Development, με τους Phoenix BC να συναντούν τους γνώριμους Cartel BC σε έναν εξαιρετικά απρόβλεπτο αγώνα.

Οι δύο μονομάχοι ξεκίνησαν με το καλημέρα να είναι σε απόσταση βολής, με τους Cartel να έχουν μια μικρή διαφορά στο σκορ. Οι Φοίνικες δεν έμειναν πίσω και καραδοκούσαν, με το ματς να είναι στο 14-17 στα 10'.

Στη δεύτερη περίοδο οι εναλλαγές στα ηνία του αγώνα έγιναν συχνό φαινόμενο και έτσι το μεγάλο ενδιαφέρον συνέχισε να υπάρχει, με τους πρωταγωνιστές να είναι αρκετοί. Οι Φοίνικες ολοκλήρωσαν το ημίχρονο με βραχεία κεφαλή ενός πόντου (36-35) και τα πάντα ήταν ανοιχτά για τη συνέχεια.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο αντίπαλοι συνέχισαν να έχουν αρκετό άγχος, βλέποντας ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς παίζονται σε μια "ζαριά". Το σκηνικό δεν άλλαξε και έτσι οι εναλλαγές στα συναισθήματα έκαναν και πάλι την εμφάνιση τους, με τους Phoenix να βρίσκουν λύσεις στους γρίφους του αντιπάλου με το 58-55 στα 30'.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι Cartel απάντησαν άμεσα και επανήλθαν στο κόλπο της νίκης, με τους Φοίνικες να μην αφήνουν τον αντίπαλο να πάρει διαφορά ασφαλείας. Οι δύο ομάδες αλληλοεξουδετερώθηκαν στο παρκέ και ακόμα ένας τελικός του Basketaki Salonica θα κρινόταν στις λεπτομέρειες, με τις δυο ομάδες να κλείνουν ισόπαλες την κανονική διάρκεια του αγώνα και να οδηγούνται σε πεντάλεπτη παράταση.

Εκεί, η ομάδα του Γιώργου Παπαβασιλείου δεν άφησε την ομάδα του Τάσου Χορόζογλου να επανέλθει στο παιχνίδι και με το 94-88 πανηγύρισε την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, που ήταν το πρώτο στην ιστορία της ομάδας.

Development 2: Οι Jazz στη γη της επαγγελίας!

Τρίτη και φαρμακερή παρουσία σε τελικούς για τους Jazz, που κατέκτησαν δίκαια το χρυσαφικό της κατηγορίας!

Οι περσινοί φιναλίστ της Development και της Evolution βρήκαν μπροστά τους το "τραίνο" των Golden Rail Warriors, με τις προβλέψεις να δίνουν έναν τελικό με μικρές διαφορές.

Στην πρώτη περίοδο οι "πολεμιστές" ήταν καλή κυκλοφορία μπάλας και με αρκετές λύσεις βρήκαν επαφή με το καλάθι για να κλείσουν το δεκάλεπτο με το σκορ στο 22-21.

Στη δεύτερη περίοδο όμως το σκηνικό άλλαξε άρδην και οι Jazz εξελίχθηκαν σε πρωταγωνιστές βρίσκοντας αρκετά ριμπάουντ και δεύτερες κατοχές, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους στον αντίπαλο για να φτάσουν στο 24-36, βάζοντας δύσκολα έτσι στους Warriors ενόψει δευτέρου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο οι Jazz διατηρήθηκαν σε θέση οδηγού και έλεγξαν τις καταστάσεις, με το transition game να κάνει την εμφάνιση του σε σημαντικές στιγμές. Οι Warriors όμως δεν τα παράτησαν και διατήρησαν την επαφή τους με το σκορ, με το 43-55 στα 30'.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο έγιναν δυναμικές μάχες, με τους "πολεμιστές" να επανέρχονται και να μειώνουν σε μονοψήφιο αριθμό. Το ματς έγινε θρίλερ για γερά νεύρα, με τους Jazz όμως να έχουν μεγάλη "δίψα" για διάκριση και με τρομερή προσήλωση στον στόχο πανηγύρισαν το πρώτο τους τρόπαιο στο Basketaki Salonica, με τον φωτεινό πίνακα να δείχνει στο τέλος του αγώνα 62-67.

Basketaki Drama Master: Έσπασαν το αήττητο στο κρίσιμο σημείο οι Buzzer Beaters Drama!

Τη μεγάλη στιγμή εμφανίστηκαν στη σκηνή και πιο συγκεκριμένα στο παρκέ του Basketaki Drama οι Buzzer Beaters Drama, που κατόρθωσαν να σπάσουν το αήττητο του Πολιτιστικού Συλλόγου Τεμένους Δράμας και να "γευτούν" τη γεύση του πρώτου τροπαίου Master League!

Ο τελικός ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να ποντάρουν αρκετά πράγματα στις άμυνες τους, προκειμένου να δημιουργηθούν αινίγματα στις επιθέσεις. Οι Buzzer Beaters ήταν ελάχιστα καλύτεροι από τους αντιπάλους τους και βρήκαν ρήγματα στην αντίπαλη άμυνα για να φτάσουν στο 9-13 στα 10'.

Η συνέχεια βρήκε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τεμένους Δράμας να επανέρχεται στο προσκήνιο και με καλές λύσεις στην επίθεση βρήκε επαφή με το καλάθι, για να βρεθεί σε απόσταση αναπνοής από τον αντίπαλο. Με το τέλος του ημιχρόνου οι δύο μονομάχοι βρέθηκαν στην ισοπαλία και το 22-22.

Στο τρίτο δεκάλεπτο οι Buzzer Beaters έγιναν επικεφαλής στο προβάδισμα και με καλή δουλειά στο σκοράρισμα έφτασαν στο 29-35 στα 27', για να συνεχίσουν στον ίδιο βαθμό ετοιμότητας και να κάνουν το 30-39 στα 30', ρίχνοντας το άγχος στους αήττητους αντιπάλους.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Άρμεν πάλεψε για το καλύτερο δυνατό για τους γηπεδούχους και μείωσε σε 38-44 στα 34', με τους φιλοξενούμενους όμως να διατηρούν την ψυχραιμία τους και με τον Αργυριάδη να φτάνουν στο 40-50 στα 37'. Οι Buzzer Beaters Dramas έμειναν ακλόνητοι στο προβάδισμα και πανηγύρισαν την παρθενική τους κατάκτηση της Master με τελικό σκορ 47-53.