Basketaki Salonica: Αέρινες φάσεις για όλα τα γούστα στο Novibet Top 10

Το Novibet Top 10 του Basketaki Salonica επανέρχεται στην επικαιρότητα και χαρίζει... αεροπλανικά στιγμιότυπα από όλες τις κατηγορίες.

Στο νο 10 ο Χρήστος Φόρογλου των Hoops and Odds δείχνει το ταλέντο του στο σουτ και με ένα χαλαρό pull up τρίποντο από τα 10 μέτρα βάζει το όνομα του στα καλύτερα highlights.

Στο νο 9 ο Σπύρος Παππάς των Hoops and Odds με... μάτια στην πλάτη σκαρφίζεται μια πάσα πάρε βάλε στον Άρη Γκαβέζο που δεν έχει πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι.

Στο νο 8 δεσπόζουν και πάλι οι Hoops and Odds με τον Σάββα Παντελίδη με μια τρομερή έμπνευση να σερβίρει και τον Σπύρο Παππά να είναι αυτή τη φορά ο σκόρερ για την ομάδα του.

Στο νο 7 οι Foodie Hoopers βγάζουν ένα υπέροχο highlight με τον Γιόβαν Μίκιτς να υψώνει την πορτοκαλί θεά στους αιθέρες και τον Δήμο Βαρδουνιώτη (aka Speedy Gonzalez) να πετάει ψηλά για να την αφήσει τελικώς στο αντίπαλο καλάθι.

Στο νο 6 οι εναέριες πτήσεις συνεχίζονται και ο Ιωάννης Κόνσουλας των Bears της Hellas Paper βρίσκει την ευκαιρία να φύγει στον αιφνιδιασμό και να πετάξει για ένα ωραίο κάρφωμα.

Στο νο 5 βρίσκουμε τον Βαγγέλη Κεμανετζή των ALCOHOLICS που χαρίζει το ένα κάρφωμα μετά το άλλο και αυτή τη βδομάδα βρίσκει την ευκαιρία να το κάνει στο transition game.

Στο νο 4 οι Airball Brothers έχουν μια έμπνευση στην επαναφορά και με τον Γιώργο Τεζόπουλο να δίνει ύψος στην μπάλα ο Ιωάννης Γκιφόπουλος ξεπερνάει τα σύννεφα και φτάνει σε ένα όμορφο alley oop καλάθι.

Στο νο 3 έχουμε εντυπωσιακές πτήσεις καθώς ο Βασίλης Παπαδόπουλος των Hoops and Odds βρίσκει την ευκαιρία να μπει στο ζωγραφιστό και με τρομερή αλλαγή χεριού στον αέρα προλαβαίνει την εναέρια άμυνα για να χαρίσει το tomahawk dunk.

Στο νο 2 ο Βαγγέλης Κεμανετζής των ALCOHOLICS βάζει και πάλι την πινελιά του καθώς με up and under κίνηση ξεφεύγει από τα εμπόδια και φτάνει σε εντυπωσιακό κάρφωμα για λογαριασμό της ομάδας του.

Από το νο 1 αυτής της εβδομάδας δεν μπορούσαν να λείπουν οι "καμικάζι" του Basketaki Salonica, Suiside Squad, όπου ο Γιώργος Σακκοράφας προλαβαίνει το λάσο του αντιπάλου και με καταπληκτικό άλμα βάζει το όνομα του στη λίστα του Novibet Top 10!