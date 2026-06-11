Απ’ όλα έχει ο μπαξές στο Novibet Top 10!!!

την κορυφή του Νovibet Top 10, ο Βασίλης Βερώνης των Athens Bucks βάζει ένα ΑΠΙΘΑΝΟ buzzer beater τρίποντο!

Στο νούμερο 10, εξαιρετική συνεργασία των Ανουσίων με τον Φύκα να βρίσκει με σκαστή πάσα τον Ακριβό κι αυτός να κάνει το ίδιο στο κόψιμο του Τζαγκαράκη μέσα στη ρακέτα, ο οποίος άφησε γλυκά την μπάλα στο καλάθι !!!

Στο νούμερο 9, Σωτήρης Συριανός από… το σπίτι του!!! Ο παίχτης των Kaisariani Reapers είδε το χρονόμετρο και σούταρε από τα ¾ του γηπέδου σκοράροντας ένα άγγιχτο τρίποντο που ξεσήκωσε όλο το ΓΣΠ!

Στο νούμερο 8, τρομερή σκαστή πάσα ολόκληρου γηπέδου του Δ. Παυλιά στον Α. Θεοδώρου, ο οποίος σκόραρε, με δεξί lay up από τα αριστερά, 2 πόντους για την ομάδα των Moschato Bulls !

Στο νούμερο 7, απίστευτος Μιχ. Δαφαλιάς των Miami Heets, προσποιήθηκε στο τρίποντο, πήρε τη baseline, πέρασε κάτω από το καλάθι στον αέρα κι άφησε εξαιρετικά την μπάλα με φάλτσα στο ταμπλό, πετυχαίνοντας ένα πανέμορφο καλάθι !!!

Στο νούμερο 6, πανέμορφη εκτέλεση pick n’ roll από το Black Mamba με τον Σ. Ραδίτσα να παίρνει το pick από τον Β. Δέδε, ο οποίος έκοψε μέσα στο καλάθι και πήρε μια εξαιρετική πάρε-βάλε πάσα από τον συμπαίκτη του, για να προσθέσει 2 ακόμη πόντους!

Στο νούμερο 5, μεγάλης έμπνευσης σκαστή πάσα του Γαργαλάκου πίσω από την πλάτη του αντιπάλου του, βρίσκοντας τον Χαλικιά που έκοψε πανέμορφα και σκόραρε για την ομάδα της Baca Juniors !!!

Στο νούμερο 4 ,ο Aboraden κλέβει κ καταφέρνει με αυτοθυσία να σώσει και να βγάλει ταυτόχρονα full court πάσα στον Χαλκιά, ο οποίος αλτρουιστικά δίνει στον επερχόμενο Περουλάκη που ανενόχλητος σκόραρε για τους Game Over!

Στο νούμερο 3, πολύ δύσκολη alley oop πάσα του Τσελίκη στον Κοντο μέσα στην κίνηση, με τον δεύτερο να πιάνει τελικά στον αέρα την μπάλα, σκοράροντας ένα δύσκολο κιεντυπωσιακό καλάθι με ταμπλό για τους Soultanoys Sxhmatariou!

Στο νούμερο 2, dunk fest του Hooman Shooli από Valhalla Phantoms, ο οποίος μέσα στα υπόλοιπα, κάρφωσε για 4 η φορά την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι, αυτή τη φορά ανάποδα με τα δύο χέρια!

Στην κορυφή του Νovibet Top 10, ο Βασίλης Βερώνης των Athens Bucks βάζει ένα ΑΠΙΘΑΝΟ buzzer beater τρίποντο πάνω από 2 αντιπάλους, τρελαίνοντας τους συμπαίκτες του κι όχι μόνο !!!