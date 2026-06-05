Basketaki Salonica: Αφιέρωμα στους Cartel BC

Συνέχεια στα αφιερώματα του Σαλονικιότικου Basketaki παίρνουν οι Cartel BC, μια ομάδα που διακρίνεται για το πάθος και το "μέταλλο" που έχει.

Οι Cartel έχουν συνέπεια στα παρκέ της διοργάνωσης, καθώς πέρα από το γεγονός ότι είναι μια αμιγώς οργανωμένη ομάδα που διαθέτει από την πρώτη μέρα προπονήτρια, παράλληλα κάθε χρόνο βρίσκεται στα πλέι οφ της Development League. Τη φετινή χρονιά είχαν μια τρομερή πορεία στο πρωτάθλημα που τους εξασφάλισε την συμμετοχή στον μεγάλο τελικό, αφήνοντας έξω ομάδες όπως οι παλιότεροι πρωταθλητές, Basketόσαυροι. Εκεί έφτασαν μέχρι την πηγή, δηλαδή την παράταση, αλλά δεν γεύτηκαν την κατάκτηση του τροπαίου, χάνοντας από τους Phoenix BC.

Για να μάθουμε περισσότερα για την ομάδα μιλήσαμε με τον αρχηγό Τάσο Χορόζογλου και την προπονήτρια της ομάδας, Κάλι Αποστολίδου.

1. Καλησπέρα Τάσο. Πώς προέκυψε η ιδέα δημιουργίας της ομάδας στο Basketaki Salonica;

Πρώτη επαφή με το Basketaki είχα τα πρώτα χρόνια του στην Αθήνα το 2014 όπου και έπαιξα μια χρονιά με μια ομάδα φίλων και μου άρεσε γιατί με τα παιδιά ήμασταν μια παρέα που μοιραζόμασταν την αγάπη για το μπάσκετ. Πριν τέσσερα χρόνια έμαθα ότι η διοργάνωση υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη μέσω ενός φίλου που με κάλεσε να παίξω στην ομάδα του και την επόμενη χρονιά αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια νέα ομάδα που βασικό της συστατικό θα είναι η αγάπη για το μπάσκετ καθώς και το να είμαστε μια παρέα που απολαμβάνει αυτό που κάνει.

2. Ποια ήταν η ιδέα πίσω από το όνομα;

Όσον αφορά το όνομα, ήταν μια δύσκολη επιλογή γιατί θέλαμε κάτι που να αντικατοπτρίζει τη μαχητικότητα και τη σκληρότητα της ομάδας, έτσι καταλήξαμε στο όνομα cartel bc και έχουμε στο σήμα μας τον Danny Trejo γνωστό και ως "Machete" που θεωρώ πως είναι συνώνυμο της σκληρότητας και συνδεδεμένος λόγω των ταινιών του με τα καρτέλ.

3. Ποιο ματς ή ποια στιγμή έχει χαραχθεί περισσότερο στο μυαλό σας;

Η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά που θα μας μείνει χαραγμένη στο μυαλό λόγω του τι καταφέραμε με την πίστη και τη μαχητικότητα μας, όλη η χρονιά ήταν πολύ όμορφη, αλλά το ματς του τελικού, έστω και αν το αποτέλεσμα δεν ήταν η νίκη, έχει χαραχθεί στο μυαλό μας, ένα ματς που δείξαμε το χαρακτήρα της ομάδας.

4. Καλησπέρα Κάλι. Πώς γίνεται η επιλογή των παικτών;

Όσο και αν φαίνεται υπερβολικό υπάρχει ένα πλάνο αξιολόγησης των αθλητών που δείχνουν ενδιαφέρον να έρθουν στην ομάδα. Ωστόσο αυτό που κοιτάμε πρωτίστως είναι το σύνολο των ανθρώπων που θα μαζευτούν να είναι καλά παιδιά και να "δένουν" μεταξύ τους.

5. Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της ομάδας μετά την τόσο καλή φετινή πορεία;

Η φετινή χρονιά αγωνιστικά ήταν απολύτως πετυχημένη, η οποία βέβαια μας άφησε μια γλυκόπικρη γεύση.

Το σημαντικό είναι να έχει διάρκεια όλο αυτό και κάθε μέρα να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω έχοντας σε προτεραιότητα το να νιώθουμε και να περνάμε καλά.

6. Τι σημαίνουν οι Cartel για εσάς;

Για μένα είναι η εκτόνωση μου.

Έχω το άγχος μου στα παιχνίδια, τα ζω έντονα καθώς και επαγγελματικά ασχολούμαι με την προπονητική.

Το πιο σημαντικό σε αυτή την ομάδα είναι ότι προσπαθώ να εμπνεύσω τους παίχτες ώστε να είναι εξαιρετικοί σε αυτό που θέλουν να κάνουν.

7. Με την άνοδο στη Master League θα δούμε αλλαγές στα της ομάδας;

Ειναι μεγάλη η αλλαγή στην Master επομένως θα πρέπει να δούμε

τις κινήσεις που θα κάνουμε για την ενίσχυση της ομάδος.

Τώρα είμαστε στο Summer και είναι καλή ευκαιρία να δούμε κάποιους παίχτες.