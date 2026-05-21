Basketaki Salonica: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Με δυναμικές εμφανίσεις και πολύ πάθος συνεχίστηκε η αγωνιστική δράση στα παρκέ του Basketaki Salonica, με τη δεύτερη αγωνιστική να δίνει πολλά χαμόγελα σε αρκετές ομάδες.

Στη Development 2 το δύο στα δύο έκαναν οι νεοφερμένοι αλλά "μπαρουτοκαπνισμένοι" Bad Boys, που επέβαλλαν τον ρυθμό τους και επιβλήθηκαν των Κουκουβάγιων με 37-68, βρίσκοντας συγκάτοικο στην κορυφή τους έμπειρους ΠΟΠ84, που βρήκαν τις λύσεις απέναντι στους ορεξάτους Tumbai Chocolate κερδίζοντας με 38-72. Τη χαρά της πρώτης νίκης γεύτηκαν οι "σαύρες" της Πυλαίας, Kamptzida, που επιβλήθηκαν των Κάποτε Παίζαμε με 31-60, κάτι που έκαναν και οι Spacers που με την καλή τους άμυνα βρήκαν τον τρόπο να ξεπεράσουν τον σκόπελο των Alley Poops με 53-51. Δύσκολη νίκη πήραν οι Φαβορί-τες απέναντι στους παθιασμένους East Side Pylaia με 63-72, με τους Sintrim Team από την αντίπερα όχθη να κάνουν μαγική εμφάνιση απέναντι στους Hoston Celtics και να επικρατούν με 38-88.

Στη Development ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι Galacticos, στην οποία βρήκαν 13 (!) τρίποντα και πήραν μεγάλη νίκη απέναντι στους πάντα υπολογίσιμους Never Again με 38-75, με την Puebla στον ίδιο όμιλο να επιβιώνει απέναντι στους άλλοτε πρωταθλητές της Development, Jackals, παίρνοντας το ροζ φύλλο αγώνα με 93-86. Στον ίδιο όμιλο οι Three Hills πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση και πήραν την παρθενική τους νίκη στη διοργάνωση με 78-51 απέναντι στα Mammoth, με τους Sivirians από την αντίπερα όχθη να κάνουν μεγάλη ανατροπή και να κερδίζουν με 63-56 τους Pick n' Coc, μένοντας παράλληλα ατσάλινοι και αήττητοι. Στον ίδιο όμιλο το αήττητο διατήρησαν τα "ελάφια" του Milgyraki, που επικράτησαν των HotDogz με 56-77, με τους "πολεμιστές" από το Golden Rail να συνεχίζουν την πολύ καλή πορεία τους στον πρώτο όμιλο, κερδίζοντας με 73-63 τους Katrakillers.

Συνεχίζουμε στη Master League εκεί όπου οι Μπαστίφ New Era έκαναν μια ονειρεμένη εμφάνιση και επικράτησαν των "αρκούδων" του Vanboomer με 78-68 πανηγυρίζοντας έτσι την πρώτη τους νίκη, κάτι που έκαναν και τα Kourkoubinia Pizza Greca που "γλυκάθηκαν" από την πολύ καλή πορεία τους στη Development και νίκησαν τους Galanou Raccoons με 75-62. Τη νίκη στα σημεία πανηγύρισαν οι 86ers απέναντι στους φιναλίστ της Elite, Respect, με το τελικό σκορ να είναι 65-72, με τους Street Elite να συγκρούονται με τους New Slippers για ακόμα μια φορά και με "όπλο" το transition game να επικρατούν με 94-66. Μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησαν οι νεανικοί GIN(CAO)TONIC και πήραν το θρίλερ με τους περσινούς φιναλίστ της Master, Team DK, με 80-78, με τους D&G Greenworks από την άλλη πλευρά να επιστρέφουν στα νικηφόρα αποτελέσματα με μεγάλη νίκη απέναντι στους αξιόμαχους AVESERRES με 65-73.

"Διαβολοβδομάδα" είχε η Elite by Novibet, με τις ομάδες να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Πρώτο χρονικά παιχνίδι ήταν αυτό της Goon Squad με τους Heartbreak Kids, με τους πρώτους να βρίσκουν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία για να πάρουν τη μεγάλη νίκη με το διαστημικό 104-95, ενώ σκορ και θέαμα είχαμε στο ματς των West Brothers με τους ALCOHOLICS BC, με πανέμορφα καρφώματα και τελικό σκορ 76-95. Πολύ καλή απόδοση έπιασαν οι All the Smoke και νίκησαν τους Madou BC με 98-68, με τους Airball Brothers να τα βρίσκουν σκούρα σε πολλά σημεία του αγώνα με τους Suiside Squad, με τους φιναλίστ της περσινής Elite όμως να βρίσκουν τις λύσεις με τις προσωπικότητες τους για το τελικό 76-68.

Τρομερό ματς έγινε ανάμεσα σε Hellas Paper Bears και Hoops and Odds, με τις "αρκούδες" να παραμένουν ακλόνητοι και να επικρατούν με 108-109 μετά από ένα ματς που τα είχε όλα. Στη συνέχεια, οι Goon Squad συγκρούστηκαν με τους Airball Brothers με τους πρώτους να συνεχίζουν την πολύ καλή εβδομάδα τους με νίκη με 106-99, κάτι που έγινε και για τους ανεβασμένους All the Smoke που επιβλήθηκαν των Hellas Paper Bears με 70-93. Τελευταίο χρονικά ματς ήταν αυτό ανάμεσα σε Suiside Squad και West Brothers, με τους δεύτερους να επιστρέφουν στις νίκες με μια πολύ καλή εμφάνιση και τελικό σκορ 91-114.