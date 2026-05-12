Basketaki Salonica: Εβδομαδιαία ανασκόπηση

Με την ανάδειξη των πρωταθλητών σε Elite και Master συνεχίστηκε το μενού του Basketaki Salonica, με το καλοκαιρινό πρόγραμμα να ξεκινάει με πλούσιο ρεπερτόριο στις τέσσερις κατηγορίες!

Στη Development 2 League ιδανικό ντεμπούτο έκαναν οι Slaykers που πραγματοποίησαν ολοκληρωτική εμφάνιση και επικράτησαν των επίσης νεοφερμένων Κάποτε Παίζαμε με 72-27, με τους Squid Ballers στον ίδιο όμιλο να παρουσιάζουν ένα αξιόλογο πρόσωπο και να κερδίζουν τους αξιόμαχους Hoston Celtics με 60-80. Εξαιρετική δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο έκαναν οι Alley Poops που βρήκαν αρκετούς πρωταγωνιστές για να επικρατήσουν των Kamptzida Lizards με 65-47, ενώ στον άλλον όμιλο οι Air Ballers μπήκαν με το δεξί στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα επικρατώντας των Κουκουβάγιων με 81-48. Για τον ίδιο όμιλο οι ΠΟΠ84 έκαναν καλή εμφάνιση και πήραν τη νίκη απέναντι στους Alley Oopsies με 63-43.

Στη Development League το πρώτο χρονικά παιχνίδι "έκρυβε" ένα παραδοσιακό ντέρμπι Χαλκιδικής-Θεσσαλονίκης, με τους παλαιότερους πρωταθλητές της Development Δεν Έχει να αντιμετωπίζουν την ομάδα που είχαν κερδίσει σε εκείνον τον τελικό, Puebla, με αρκετά πρόσωπα να έχουν αλλάξει από τότε. Οι "κιτρινόμαυροι" έκαναν μεγάλη ανατροπή επιστρέφοντας από το -20 και πήραν τη νίκη με 59-77, με τους Galacticos στον ίδιο όμιλο να δείχνουν με το καλημέρα τις δυνατότητες τους επικρατώντας των δις πρωταθλητών της κατηγορίας Jackals με 59-76.

Μεγάλο θρίλερ διεξήχθη ανάμεσα σε Sivirians και Hotdogz, με τους περσινούς φιναλίστ να επιβιώνουν με 65-63, με τα "ελάφια" από την άλλη μεριά να ξεκινούν με το δεξί στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα παίρνοντας το ροζ φύλλο αγώνα απέναντι στους αξιόμαχους Sky is the Limit με 70-59. Στον δεύτερο όμιλο οι Chicago Fools επέστρεψαν με νίκη απέναντι στους La Moya με 77-68, με τους Porkbusters μετά την αξιόλογη πορεία τους στο χειμερινό πρωτάθλημα γύρισαν με νίκη απέναντι στους Los Angeles Brickers με 66-74.

Στη Master League οι Fellowship of the Rim έδειξαν από νωρίς ότι είναι έτοιμοι να πάνε ψηλά μετά την επικράτηση τους απέναντι στους Μπαστίφ New Era με 101-44, με τους GIN(CAO)TONIC σε άλλον αγώνα να δείχνουν από τι μέταλλο είναι φτιαγμένοι κερδίζοντας τους τέως πρωταθλητές της Elite, Big Babes, με 57-65. Σημαντική νίκη για την Team DK που υπέταξε τους δυναμικούς D&G Greenworks με 84-76, ενώ οι νεοφερμένοι AVESERRES αντιπροσώπευσαν επάξια τις Σέρρες κάμπτοντας την αντίσταση των Vanboomer Grizzlies με 80-88. Επιπλέον, εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα για τους Galanou Raccoons που με "εκρηκτικό" τέταρτο δεκάλεπτο έσπασαν το ρόδι απέναντι στους φιναλίστ της Elite Respect με 89-61, με τους Foodie Hoopers στο άλλο ματς του ομίλου να κάνουν ένα εξαιρετικό ματς απέναντι στους πολύπειρους New Slippers και να κερδίζουν με 73-85.

Στην μεγάλη κατηγορία, την Elite, είχαμε με το καλημέρα καταπληκτικά παιχνίδια, με φοβερές φάσεις και πολύ θέαμα. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι οι περσινοί φιναλίστ, Airball Brothers, έδειξαν από νωρίς ότι έχουν ξεκάθαρο στόχο να κατακτήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο και με αξιοπρόσεκτη εμφάνιση πήραν τη νίκη απέναντι στους Alcoholics BC με 83-91, και οι Hellas Paper Bears στην αντίπερα όχθη ξεπέρασαν τις "συμπληγάδες πέτρες" Goon Squad και πήραν πολύτιμη νίκη με 91-90. Οι πρωταθλητές της Master, West Brothers, συνδύασαν το πρώτο τους ματς στην Elite με νίκη απέναντι στους Madou BC με 82-96, με τους Heartbreak Kids από την άλλη πλευρά να βρίσκουν τον τρόπο να επιβάλλουν τον ρυθμό τους απέναντι στους ταλαντούχους και νεανικούς Suicide Squad και να παίρνουν σημαντική νίκη με 89-106. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι οι Hoops and Odds έβγαλαν όμορφες φάσεις και κατόρθωσαν να επικρατήσουν των All the Smoke με 71-78 σε ένα κλειστό παιχνίδι.

Η χειμερινή Elite League έκλεισε με ένα σπουδαίο ματς, αυτό ανάμεσα σε Respect και Φροντιστήρια Άξονας. Οι άλλοτε πρωταθλητές της Development συγκρούστηκαν με τους πολυνίκεις του θεσμού σε μια γιγαντομαχία, χαρίζοντας μια μοναδική μονομαχία. Οι πρώτοι είχαν σε μεγάλο διάστημα το προβάδισμα, όμως η ψυχή του πρωταθλητή κράτησε τον Άξονα στο παιχνίδι και έτσι επανήλθε στο τέταρτο δεκάλεπτο για να πάρει τη νίκη με 72-77, και να προσθέσει έτσι το δέκατο τρόπαιο στην πλούσια τροπαιοθήκη του!

Στη χειμερινή Master League είχαμε ακόμα μια ανάδειξη πρωταθλητή, με τους παλιούς πρωταθλητές της κατηγορίας Fioretsina να αντιμετωπίζουν τους εξαιρετικούς όλη τη χρονιά Street Elite. Το παιχνίδι είχε έναν ωραίο ρυθμό και καμιά ομάδα δεν μπορούσε να επαναπαυτεί, με το φινάλε να είναι τρομερό. Με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν, οι Street Elite είχαν προβάδισμα δύο πόντων και οι πορτοκαλί είχαν την κατοχή. Με την επαναφορά ο Τετράδης βρήκε ένα σουτ της τελευταίας στιγμής και κατόρθωσε να σημειώσει ένα ανεπανάληπτο buzzer beater, που έδωσε ένα μοναδικό στιγμιότυπο το οποίο χάρισε το τρόπαιο στη Fioretsina και παράλληλα ιδανικό κλείσιμο στο χειμερινό Basketaki Salonica!

