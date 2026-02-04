«Total Basketball» για όλα τα γούστα στο Novibet Top 10!
Απολαύστε τις καλύτερες φάσεις στο Novibet Top 10 της Αθήνας.
- Στο νούμερο 10, οι Game over πιέζουν στο κέντρο του γηπέδου, κλέβουν την μπάλα κι ο πεσμένος Aboraden καταφέρνει να βρει τον Παπαθεοδωρόπουλο κι εκείνος τον Μαυρουδη για μια τέλεια εκτέλεση του αιφνιδιασμού, έπειτα από πίεση και κλέψιμο!
- Στο νούμερο 9, οι Burna Boys προσφέρουν και θέαμα! Ο Γ. Παλαντζας έκανε την alley oop πάσα στον στον Θ. Γιαννουδη , ο οποίος τελείωσε θεαματικά τη φάση στον αέρα!
- Στο νούμερο 8, το Τρίτο Φύλο με τον Γ. Πανάγο να βρίσκει με πάσα πίσω από την πλάτη τον Γ. Καρυτιανό που τελείωσε τη φάση ανενόχλητος!
- Στο νούμερο 7, άλλος ένας τέλειος αιφνιδιασμός, αυτή τη φορά από Slam Junk με τον Ι. Αλαμανάκη να βλέπει το κόψιμο του Π. Δαλαμάγκα, τον οποίο βρίσκει με μια φανταστική πάσα πάνω από τον ώμο του με τον δεύτερο να μη λανθάνει και να σκοράρει άλλους δύο πόντους για την ομάδα τους!
- Στο νούμερο 6, Novibet και Α. Ιμπραημάκης, ο οποίος με τρομερή no look πάσα βρίσκει τον Α. Σεραφόπουλο που ερχόταν trailer κι άφησε την μπάλα στο καλάθι!
- Στο νούμερο 5, ο Αιμιαλιάνος Καλλουλης από τα Tsouvalia βάζει ένα απίστευτο buzzer beater τρίποντο από τα 8 μέτρα με το ένα πόδι με ταμπλό, αναγκάζοντας μέχρι και τους αντιπάλους του να πιάσουν το κεφάλι τους!
- Στο νούμερο 4,οι Flying Circus με τον Β. Ζαχαρόπουλο να μην πτοείται από το double team των αντιπάλων του και να δίνει την no look ασίστ στον Ι. Μπουρμπάκη που έκοψε υπέροχα κ πέτυχε το καλάθι!
- Στο νούμερο 3, ο Σάββας Γραφιαδέλλης των Gangsters πήρε τη baseline κ έβαλε ένα φανταστικό καλάθι με ανάποδο lay up!
- Στο νούμερο 2, Χρήστος Σαλονικίδης από Lobsters σε ένα solo για αρχόντους, αφού πέρασε με eurostep ανάμεσα από δύο αντιπάλους του κ στη συνέχεια τελείωσε τη φάση με αριστερό lay up περνώντας κάτω από το καλάθι!
- Στην κορυφή του Νovibet Top 10, Sthenos BC και Γιάννης Αθηναίου φυσικά, ο οποίος παρά την ασφυκτική πίεση που δεχόταν στην κορυφή του τριπόντου, κατάφερε κι είδε τον Θ. Τζεμη, στον οποίο πέρασε μια laser πάσα ανάμεσα σε 3 αμυντικούς με τον ψηλό της ομάδας να rollάρει και να αφήνει με το αριστερό την μπάλα στο καλάθι!!!
