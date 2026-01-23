Colombians BC: όταν η παρέα γίνεται ομάδα και η ομάδα οικογένεια

Υπάρχουν ομάδες που δημιουργούνται για τους τίτλους και υπάρχουν ομάδες που δημιουργούνται για κάτι βαθύτερο. Οι Colombians BC, που αγωνίζονται στο Basketaki The League, ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κοιτούν πάντα την κορυφή.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα

Η ιστορία των Colombians ξεκίνησε λίγο μετά την καραντίνα. Ήταν η περίοδος που η ανάγκη για επιστροφή στην κανονικότητα, στη δράση και –κυρίως– στο μπάσκετ, έγινε έντονη. Μια παρέα παιδιών με κοινή αγάπη για το άθλημα και την ίδια διάθεση να ξαναμπεί ενεργά στα παρκέ, αποφάσισε να κάνει ξανά το βήμα. Έτσι, με την ίδια θέληση που τους ένωνε από τα σχολικά χρόνια, οι Colombians επέστρεψαν ως ομάδα.

Η ιστορία πίσω από το όνομα

Για να καταλάβει κανείς το όνομα, πρέπει να γυρίσει πίσω στον Δεκέμβριο του 2016. Στα… ντουζένια τους τότε, οι Colombians ζούσαν την απόλυτη εμπειρία κάθε έφηβου: την πενταήμερη. Εκείνη την περίοδο το τραγούδι “Colombiano” βρισκόταν στο απόλυτο πικ και έπαιζε παντού, ασταμάτητα.

Λίγο μετά την επιστροφή από την εκδρομή ξεκίνησε το σχολικό πρωτάθλημα, στο οποίο η παρέα συμμετείχε – χάνοντας για ακόμη μία φορά στον τελικό. Το παρατσούκλι όμως είχε ήδη κολλήσει: «οι Κολομβιανοί». Όταν ήρθε ξανά η στιγμή για συμμετοχή σε διοργάνωση, το όνομα Colombians προέκυψε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Ο διαχρονικός σκοπός

Ο βασικός στόχος της ομάδας δεν άλλαξε ποτέ στον χρόνο: να μένει ενεργή η παρέα. Παιδιά που παίζουν μαζί από το σχολείο, συνεχίζουν και μετά από αυτό να πορεύονται με την ίδια όρεξη, το ίδιο πάθος και τον ίδιο σκοπό – όπως τότε.

Στιγμές που σημάδεψαν την πορεία

Η κορυφαία στιγμή στην ιστορία των Colombians δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την κατάκτηση του τίτλου το 2023, σε έναν αξέχαστο τελικό στον Σπάρτακο. Ένα γήπεδο ασφυκτικά γεμάτο, μια ομαδάρα που έδεσε τέλεια και μια βραδιά που τα είχε όλα. Ακόμα και σήμερα, όταν η διάθεση πέφτει, το βίντεο εκείνου του τελικού είναι αρκετό για να τη φτιάξει ξανά.

Στον αντίποδα, οι χειρότερες στιγμές δεν είναι άλλες από τους τελικούς που χάθηκαν. Οι Colombians είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και κάθε ήττα σε τόσο κρίσιμο σημείο είναι δύσκολο να ξεπεραστεί – όσο κι αν περνά ο καιρός.

Οι παίκτες-σύμβολα

Αν έπρεπε να μιλήσουμε για τον καλύτερο παίκτη διαχρονικά, η απάντηση δεν μπορεί να είναι μία. Κώστας Κιούκης και Νίκος Γιαννακόπουλος είναι δύο ονόματα που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στους Colombians. Αν υπήρχε δικό τους γήπεδο, οι φανέλες τους θα είχαν ήδη αποσυρθεί.

Και οι δύο παραμένουν κοντά στην ομάδα: ο Κιούκης πλέον από τον ρόλο του προπονητή, ενώ ο Γιαννακόπουλος δηλώνει παρών σχεδόν πάντα, είτε στον πάγκο είτε στην κερκίδα.

Ο παίκτης που θα ταίριαζε ιδανικά

Αν υπήρχε η δυνατότητα να προστεθεί κάποιος που δεν έχει φορέσει τη φανέλα της ομάδας, αυτός θα ήταν ο Αλέξανδρος Μπάρδας. Η ποιότητα και η δίψα του για μπάσκετ, όπως φάνηκαν με τους West Kings, είναι στοιχεία που θα ταίριαζαν απόλυτα στη φιλοσοφία των Colombians.

Ένα ματς που θα ήθελαν να παίξουν ξανά

Ο τελικός της περσινής σεζόν στο ΓΣΠ, απέναντι στα Άνω Λιόσια, είναι το παιχνίδι που θα ήθελαν να ξαναπαίξουν. Ένα ματς που δεν τους πήγε όπως θα ήθελαν, με την αίσθηση ότι αν παιζόταν ξανά, η έκβαση θα ήταν διαφορετική. Η παρουσία του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, ίσως ρεκόρ, και αυτό κάνει την ήττα ακόμη πιο πικρή.

Οι σημερινοί στόχοι

Οι Colombians στοχεύουν πάντα ψηλά. Η φετινή κατηγορία είναι απαιτητική, όμως η φιλοδοξία για κορυφή παραμένει. Παρ’ όλα αυτά, το σημαντικότερο για την ομάδα είναι να διατηρείται ζωντανό το αίσθημα της παρέας. Τα υπόλοιπα, όπως λένε και οι ίδιοι, θα έρθουν.

Basketaki The League

Η επιλογή του Basketaki The League δεν ήταν τυχαία. Η ομάδα αναζητούσε μια ανταγωνιστική διοργάνωση, ένα περιβάλλον που να τους ταιριάζει αγωνιστικά και να τους επιτρέπει να ζήσουν ξανά το μπάσκετ πιο ενεργά. Το επίπεδο τους κέρδισε – και η ιστορία συνεχίζεται.

Τι σημαίνουν οι Colombians

Για τους ίδιους, οι Colombians είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ομάδα. Είναι τα μαθητικά χρόνια, οι ιστορίες που ξεκίνησαν τότε και συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Είναι η παρέα που όσο μένει ζωντανή, κρατά ζωντανό και το όνομα COL. Είναι οι κουβέντες μετά τα ματς, με μια μπύρα στο χέρι. Είναι οι άνθρωποι που δεν παίζουν, αλλά στηρίζουν.

Με λίγα λόγια, οι Colombians BC είναι ένα όμορφο κομμάτι της καθημερινότητάς τους – και αυτό ακριβώς τους κάνει ξεχωριστούς.