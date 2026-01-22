«Απογείωση» Νιφόρα στην κορυφή του Novibet Top 10 !!!

Δείτε εντυπωσιακές φάσεις στο Novibet TOP 10 στο Βasketaki The League.

Στο νούμερο 10, ο Θ. Τοπάλης βρίσκει με εξαιρετική σκαστή πάσα τον Α. Παρασκευόπουλο, ο οποίος έκοψε κ πέτυχε 2 ακόμη πόντους για τους Apes!

Στο νούμερο 9, ο Γιάννης Δαμανάκης προστατεύει το καλάθι των Avengers ,αφού είπε ένα μεγαλοπρεπέστατο “STOP” στην προσπάθεια του αντιπάλου του να σκοράρει!

Στο νούμερο 8, ο Ολαγιέμι Ακάντε των Sanatorio Stress τα βάζει με όλους και σκοράρει με ταμπλό, χωρίς μάλιστα να κοιτάζει το καλάθι, σε ενα φοβερά δύσκολο δεξί drive!

Στο νούμερο 7, ο Θοδωρής Ψαλλιδας των Deadpool BC πήρε τη baseline κ έβαλε ενα φανταστικό καλάθι με ανάποδο lay up!

Στο νούμερο 6, ο Α. Μεχίλι κάνει μια απίθανη full court baseball πάσα ακριβείας στον Ανδρικόπουλο κι εκείνος προσθέτει εύκολα δύο πόντους για τους Ανυπότακτους Γαλάτες!

Στο νούμερο 5, ο Στυλιανός Πατρικης των Wolves K9 Arena χορεύει στο ένας με έναν τον αντίπαλό του και ρίχνει και μια τρίποντη βόμβα για να τελειώσει θεαματικά τη φάση !

Στο νούμερο 4,οι Valhalla Phantoms σπάνε υπέροχα τη ζώνη των αντιπάλων του σε ενα τρίγωνο που κατέληξε με τον Βικέντιο Τσινιόκα να δίνει την ασίστ στον Θ. Κρινη που έκοψε υπέροχα κ πέτυχε ανενόχλητος το καλάθι!

Στο νούμερο 3, φοβερό pick n’ roll των Lobsters με τον Ν. Παπαδόπουλο να βρίσκει με πάσα πίσω απο την πλάτη τον Δ.Καμβίτη που τελείωσε υπέροχα τη φάση!

Στο νούμερο 2, ο Γιώργος Καραδησογλου φεύγει ανενόχλητος και με ενα φοβερό κάρφωμα με το δεξί χέρι προσθέτει 2 πόντους για τους Κομπλεξικούς!

Στην κορυφή του Νovibet Top 10, Hood BC και Πέτρος Νιφόρας, ο οποίος ξεχύθηκε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε με μανία με τα δύο χέρια το αντίπαλο καλάθι!