Basketaki Salonica: Η ανασκόπηση της εβδομάδας

Η δράση ξεκίνησε και πάλι στα παρκέ του Basketaki Salonica με τις ομάδες να επανέρχονται σε κανονικούς ρυθμούς μετά την διακοπή των εορτών σε μια πρώτη εβδομάδα που, όπως είναι φυσιολογικό, οι παίκτες προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους.

Στην Development League 2, νίκες για Gladiators Salonica και ΠΟΠ84 όπου σε δύο αμφίρροπα παιχνίδια κατάφεραν να χαμογελάσουν στο τέλος νικώντας με 51-59 τους Toy Men και με 73-65 τους Anatolians Jazz.Εξαιρετικές εμφανίσεις από Amino Amino και Golden Rail Warriors που επιβάλλοντας από την αρχή του αγώνα τον ρυθμό τους κατάφεραν να νικήσουν τους Sunday Jams με 84-59 και τους Salonica 7slippers με 85-50 αντίστοιχα. Νίκη και για τους Midnight Buckets όπου σε ένα κλειστό παιχνίδι νίκησαν με 64-68 τους μαχητικούς Tegridy Farms. Εύκολες νίκες για Pic n' Coc και Πανικό BC αφού επικράτησαν των Alley Oopsies με 19-59 και των Κουκουβάγιων BC με 30-65 αντίστοιχα.

Στην Development League 1, με το πόδι στο γκάζι άρχισαν το 2026 οι Cartel BC και η Yugoπλάστιγγα που νίκησαν με 95-41 τους Tumbai Chocolate και με 47-75 τους Great White Sharks. Συνεχίζουν το σερί τους οι Sugar Daddys που βελτιώνοντας την εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου επικράτησαν των Domes Resorters πιο εύκολα από τι δείχνει το τελικό 55-62, ενώ καλή εμφάνιση πραγματοποίησαν και οι Tsipourman που πέρασαν το εμπόδιο των SKG Bugs με σκορ 42-61. Δεν συνάντησαν ιδιαίτερα προβλήματα οι Orlando Tragic Salonica που με μια μεστή εμφάνιση νίκησαν τους Salonica Titans με 48-72. Νίκη μεγάλης βαθμολογικής σημασίας για τους Alley Poops που με οδηγό την άμυνα τους νίκησαν με 59-44 τους Zero Pointers.

Στην Master League, ντέρμπι το πρώτο χρονικά παιχνίδι του νέου έτους αφού μετά από ένα όμορφο σε θέαμα παιχνίδι οι Galanou Raccoons επικράτησαν των Legends με 64-68. Νίκη για τους New Slippers με 55-65 που παρά τα αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση τους είχαν τις λύσεις στο φινάλε για να φύγουν με το ροζ φύλλο αγώνα στην αναμέτρηση με τους Aristotelicans. Με κεκτημένη ταχύτητα πέρασαν από την αναμέτρηση με τους Coble, οι 86ers που με καταιγισμό τριπόντων νίκησαν με 89-59 τους αντιπάλους τους. Τρομερή εμφάνιση και για τους Golden Steak Evosmsos που πέρασαν σαν... σίφουνας νικώντας με 49-114 την Manchester United BC.

Τέλος, μια αναμέτρηση περιλάμβανε το μενού του κυπέλλου στην οποία οι Sky is the Limit εκμεταλλευόμενοι το επιθετικό τους transition πέρασαν εύκολα το εμπόδιο των Alley Oopsies με σκορ 42-81.