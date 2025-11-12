Basketaki: Με κομμένη την ανάσα κι αυτή την εβδομάδα!!!

Πάμε να δούμε μερικά από τα σημαντικότερα αποτελέσματα ανά κατηγορία στο Basketaki The League την εβδομάδα που μάς πέρασε!

Η Elite League by Novibet επέστρεψε στη δράση (7 η αγωνιστική) μετά το ρεπό της κι οι μάχες δεν είχαν σταματημό! Στον καλύτερο αγώνα της αγωνιστικής, οι Thunderdogs πήραν την πρώτη τους νίκη απέναντι στους Iguana Pacers με 88-87. Novibet MVP αναδείχθηκε ο Βασίλης Συγκλέτος με 20 πόντου, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ! Στις νίκες επέστρεψε η Sthenos BC, καθώς επικράτησε των Indians με 91-87, παίρνοντας το ροζ φύλλο αγώνα στην παράταση! Novibet MVP αναδείχθηκε ο Γιάννης Αθηναίου με ένα φοβερό triple double με 39 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ! Τα Paliagoura έχουν βρει ρυθμό, έκαναν 4 τη διαδοχικές νίκες τους και φαίνεται πως έχουν βρει πλέον τη συνταγή (λίγοι και πολύ καλοί), αφού πέρασαν κι από την Pressof BC με σκορ 80-70! NOVIBET MVP αναδείχθηκε ο Θανάσης Κοκαλιάς που μέτρησε 24 πόντους, 20 ριμπάουντ και 2 ασίστ! Το Black Mamba δεν κατάφερε να σταματήσει ούτε αυτό την ξέφρενη πορεία των West Kings, αφού οι «Βασιλιάδες» επικράτησαν με 74-63 σ΄ένα ιδιαίτερα σκληρό ματς κι έτσι διατήρησαν το αήττητό τους (7/7) ! NOVIBET MVP αναδείχθηκε ο Αναστάσιος Καλλιανιώτης με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ! Τεράστια νίκη, τη μεγαλύτερη της ιστορίας του ίσως, πήρε ο Heldreich, καθώς κέρδισε με 72-69 τους Stifado Bulls, με τεράστιο game winner τρίποντο του Ζαχαρόπουλου! Novibet MVP του Heldreich ο Ζαχαρόπουλος με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ! Οι Miami Heets πήραν τη μάχη με τον Antilalo BC σ΄έναν αγώνα που τον πρώτο λόγο είχαν οι Heets από την αρχή του μέχρι και το 3 ο δεκάλεπτο, όπου είχαν ξεφύγει μέχρι και με 21 πόντους (54-33). Ο Antilalos έκανε την αντεπίθεσή του, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή! Τελικό σκορ 60-56! Novibet MVP των Miami Heets ο Βούλγαρης με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ! Hood BC και Γκουρούδες μας χάρισαν ένα ματς υψηλού επιπέδου (και σκορ) στο άτυπο Super Cup μεταξύ των περσινών πρωταθλητών στις 2 πρώτες κατηγορίες (Elite League by Novibet και Master League αντίστοιχα). Το ματς κρίθηκε στην παράταση με τους Γκουρούδες να επικρατούν με σκορ 87-84! Novibet MVP αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Αχής με 22 πόντους, 7 ασίστ και 11 ριμπάουντ!

Στη Master League κατηγορία, οι αναμετρήσεις της 4ης αγωννιστικής ολοκληρώθηκαν με μερικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τα Ano Liosia BC επικράτησαν των Μπουλντόζες με 77-69 σ΄ένα τρελό ματς με επική ανατροπή στο 2ο ημίχρονο από τους νικητές. Ο Uncle Drew σημείωσε εμφατική νίκη απέναντι στους Most Wanted με 82-54, ενώ οι Harlems κέρδισαν τους Elapuse BC με 65-54, και οι Mamba Boys επικράτησαν των Πι Stoli α με 73-64. Ο Μότο Ιωαννίδης νίκησε τους Collectors με 61-52, ενώ οι Gangsters επιβλήθηκαν των Anonymous BC με 80-69. Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, τα Βελούδινα Σφυριά κέρδισαν τους Kaisariani Reapers με 85-81, ενώ οι KINGS επικράτησαν των Δαλάι Κλάμα με 64-54. Οι Pink Paper πήραν τη ματσάρα απέναντι στους New 3ra BC με 59-58, ενώ οι Α.Σ.Κ. Αρισταίος κέρδισε δύσκολα τους New York Fix με 58-54. Οι Athens Crips επικράτησαν δύσκολα των Bonobo BC με 69–66, ενώ οι Εφτάψυχοι B.C. πήραν τη νίκη απέναντι στους Golden Steak Warriors με 56–52. Οι Komodo Dragons νίκησαν τους Aguanile με 51–46, ενώ η Ποσειδωνία επιβλήθηκε των Colombians BC με 66–61 σ΄ένα ματς με ομηρικές μάχες. Τα Gran Camaria πέτυχαν εμφατική νίκη επί των Brazzerzz Beachterzz με 72–38, ενώ οι Brothers United επικράτησαν των Rejects με 65–57. Οι Σοποτό Veterans πάλεψαν απέναντι στην Deportivo Faliro, όμως ηττήθηκαν με 63–53 και τέλος, οι Kozalides BC επικράτησαν των ReTirees με 91–81.

Η Evolution League συνέχισε με δυνατές αναμετρήσεις και στην 3η αγωνιστική της! Οι Couvaliers πήραν μεγάλη (πρώτη τους) νίκη απέναντι στους Proboraptors με 69-67, σε ένα ματς επιβίωσης ως το τέλος του. Οι Grovers έκαμψαν την αντίσταση των Πειρατών με 75–65. Οι NTUA Diesels επιβλήθηκαν των Tsouvalia με 89–78, συνεχίζοντας την καλή τους πορεία. Οι Drunk Team πήραν δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη απέναντι στους Phoenix Bums με 59–54, δείχνοντας ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Οι Young Ballers BC ήταν εντυπωσιακοί απέναντι στους ODB, κερδίζοντας με 67–50, ενώ οι Κομπλεξικοί BC επικράτησαν των Σκόρπιοι BC με 69–53, σε ένα ματς που κυριάρχησαν από την αρχή. Οι Paraliers ξεπέρασαν με άνεση τους No Stars με 51–40, ενώ οι Valhalla Phantoms επιβλήθηκαν των Gran Mανάρια με 64–39. Οι Alpinists BC πήραν τη ματσάρα απέναντι στους Αργο-ναύτες στη 2η παράταση με 96–94. Οι Gunners έφυγαν νικητές από τη μάχη με τους Powerpuff Boys, με σκορ 42–32, δείχνοντας τη σφιχτή τους άμυνα. Οι Titans επικράτησαν των Λεγάμενων BC με 84–80 μετά από ένα συναρπαστικό φινάλε, ενώ οι Sk Fitness Studio νίκησαν τους Brooklyn Bets με 70–65.Τέλος, η Φιορετσίνα πήρε τεράστια νίκη με δύο εύστοχες βολές του Σκούρα απέναντι στον Optimus Priamus με 44- 43, ολοκληρώνοντας ιδανικά την αγωνιστική.

Η αγωνιστική δράση στην Progress League συνεχίστηκε με την 6η αγωνιστική! Η αγωνιστική στην Progress League του Basketaki τα είχε όλα κι αυτή την εβδομάδα!

Οι Jura Club κατάφεραν να λυγίσουν τους Peristeri Trelleborg με 49–47, σε ένα θρίλερ που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι Orlando Tragics πήραν σημαντική νίκη απέναντι στους Firehawks με 50–48, ενώ ο Kolosos Dunk n’ Donuts έδειξε συνέπεια, επικρατώντας των Rouf Kings BC με 58–47. Σε ένα ματς-παράσταση του Αγγελόπουλου (με 14!!! εύστοχα τρίποντα παρακαλώ), οι Friends κυριάρχησαν απόλυτα κόντρα στους Campeon Εθνικός Star, συντρίβοντάς τους με 117–61. Τα Ραμολιμέντα επικράτησαν των West Side B.C με 64–55, ενώ ο Αλκοολικός Αστέρας πήρε τη νίκη απέναντι στους N.A. 99ers με 48–33, σε μια μάχη χαμηλού σκορ αλλά υψηλής έντασης. Οι Aballiers νίκησαν τους μαχητικούς Iron Maidan με 50–44, ενώ οι Blacklists επικράτησαν οριακά των Trelakers με 43–40, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις τελευταίες κατοχές. Οι Lithos BC επιβεβαίωσαν τη δυναμική τους απέναντι στους Sugar Mountains, παίρνοντας τη νίκη με 72–65. Οι Spacers Athens λύγισαν στο φινάλε από τους Novibet, οι οποίοι επθκράτησαν με 74–72 σε μια αναμέτρηση που μας καθήλωσε. Η Mandra Heat συνέχισαν με νίκη απέναντι στους Pipiladelphia με 68–60, ενώ οι Circle BC πήραν το πάνω χέρι απέναντι στους Fast Break, κερδίζοντας με 64–49. Οι Game Over ηττήθηκε από τους Δεν Μας Σέβεσαι Βάσω με 62–59 μετά από δυνατή μάχη, ενώ οι Palomahawks κέρδισαν τους Chicago Trolls με 50–48. Οι Athens Bucks έκαμψαν την αντίσταση των Avengers με 60–53, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική τους άνοδο. Η Dikanomia Νέας Σμύρνης πήρε τεράστια νίκη απέναντι στους Flint Tropics με 62–61, σε ένα ματς που κρίθηκε στην κόψη του ξυραφιού. Οι Wolves K9 Arena πήραν οριακή νίκη επί των Black Mapa με 66-62, ενώ οι Draft Fathers ολοκλήρωσαν ιδανικά την αγωνιστική, επικρατώντας των Kavlanta Hawks με 64–57.

Στην 8η αγωνιστική της Development League είχαμε μεγάλες μάχες κι εξαιρετικά ματς σε κάθε γήπεδο! Ο Ταλαπωριακός Αμπαλικός Όμιλος επικράτησε των EktAir Steels με 57–47, ενώ οι Cardinals νίκησαν τους Terroristas με 53–44. Οι 46rs πήραν τη νίκη απέναντι στους Deadpool BC με 71–61, και οι Προβατίνες επικράτησαν των Slow Motion με 48–43. Οι Puronto Raptors κέρδισαν τους Hoston Celtics Athens με 42–34, ενώ οι Air Fryers νίκησαν τους Brooklyn Nerds με 65–60. Οι Miami Meat επιβλήθηκαν των Beeranhas με 51–47, οι All Blacks πήραν το ματς από τους Capital Con-Trolls με 48–39, ενώ οι Alimos Leopards έχασαν από τους Flying Circus με 57–66, ενώ οι Tsatsoi Kings δε βλέπουν κανέναν στο διάβα τους, αφού επιβλήθηκαν και των Old Stars με 70–43. Οι MRK Clippers πήραν τη νίκη απέναντι στη Remal Madri με 66–63, και οι Slamdunk BC επικράτησαν της ομάδας Πάσα__Ρε με 59–57. Οι ThunderCats δεν τα κατάφεραν με τους Perama 99ers, οι οποίοι πήραν οριακά τη νίκη με 47–45, ενώ οι Bald Eagles νίκησαν τους Lucky Warriors με 61–53. Οι Boom Shakalaka επικράτησαν των Basket Case με 60-49, ενώ οι Gentlemen’s BC πήραν το παιχνίδι από τους Aces με 54-52. Οι Destroyed Pistons κέρδισαν τους Brick City με 48–50, οι Panousi BC νίκησαν τους 40φεύγα με 58–54, και τέλος, οι Athens Touvlakers επιβλήθηκαν των San Lorenzo Pellegrini με 69–67.

Στην 7η αγωνιστική της Development 2 League, οι μάχες συνεχίζονται με τα σημαντικότερα αποτελέσματα της αγωνιστικής να είναι τα παρακάτω. Οι Beerwaukee Drunks επικράτησαν των Golden Kings με σκορ 53-34, ενώ οι Cavaliardes νίκησαν οριακά τους Piccadilly BC με 51-48. Οι Οικοδόμοι πέτυχαν ευρεία νίκη απέναντι στους Burna Boys με 73-50, ενώ οι Drink Team κέρδισαν τους Poronto Raptors με 54-49. Οι Athens Dons επιβλήθηκαν των Thunderhawks με 62-47, και οι Olympic Ballers BC επικράτησαν των Sanatorio Stress με 48-43. Τέλος, οι Villagers BC κέρδισαν τους FromTheHood με 64- 50, ενώ οι McNuggets νίκησαν τους Aegean Seals με σκορ 64-51.