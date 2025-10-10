Hood BC: Η ομάδα που μεγάλωσε μέσα στο Basketaki κι έγινε πρώτη των πρώτων!

Έντεκα χρόνια πορείας, δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα και ένα όνομα που ξεκίνησε, από πού αλλού;! Από το καλύτερο burgerάδικο της Αθήνας — το Burgers Hood στο Περιστέρι, τη βάση αυτής της οικογενείας! Αυτή είναι η Hood BC, η ομάδα που κατάφερε να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη διοργάνωση του Basketaki The League.

Αρχιτέκτονας αυτού του οικοδομήματος, ο, γνωστός σε όλους μας, Στέργιος Πατσάκας! Τον συναντήσαμε, και παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε μερικά (δεν μπορούν όλα να δημοσιεύονται) απ΄ όσα είπαμε!

Από τα πρώτα της βήματα (ως Arch, για τους παλιούς, μέχρι το 2019) μέχρι σήμερα, η Hood BC έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται για μια απλή ομάδα. Πρόκειται για ένα σύνολο παικτών με κοινό DNA, πάθος για τη νίκη και βαθιά αίσθηση συλλογικότητας. Όποιος εισέρχεται σε αυτό το σύνολο, πρώτα γίνεται ένα με την παρέα και μετά «γρανάζι» της ομάδας. Με σταθερό κορμό και έμπειρους παίκτες, η ομάδα χτίζει την επιτυχία της χρόνο με τον χρόνο.

Άλλωστε δεν είναι και λίγες οι επιτυχίες της! Η Hood BC έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 Final Four, κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει φτάσει σε τελικό του Basketaki Cup και σε δύο συνεχόμενους Summer τελικούς (2023, 2024).

Όμως, το 2024 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Master League, στη σημαντικότερη στιγμή στην ιστορία της ομάδας.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη νίκη, όπως λένε κι οι ίδιοι οι παίκτες, ήρθε στον τελικό της Elite League by Novibet απέναντι στους Miami Heets — μια νίκη που καθόρισε τον χαρακτήρα της ομάδας και επιβεβαίωσε ότι η Hood BC δεν είχε ποτέ ταβάνι!

Μόνο μελανό σημείο, τι άλλο, οι τραυματισμοί! Αυτές είναι κι οι χειρότερες στιγμές, όπως μας είπε ο Στέργιος, με αποκορύφωμα τον τραυματισμό του Στέλιου Αθανασόπουλου στον αγώνα για τον Ultimate Champion του Basketaki The League, που διεξήχθη στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο!

Πέρα όμως από τις διακρίσεις, ο Στέργιος μας επισήμανε πως η Hood BC έχει καταφέρει κάτι μοναδικό: διαθέτει τα περισσότερα παιχνίδια και τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του Basketaki The League, αποτέλεσμα της συνεχούς παρουσίας της σε κάθε διοργάνωση, είτε μιλάμε για χειμερινό πρωτάθλημα και Basketaki Cup, είτε για Summer League. Μάλιστα, σε αυτά τα 11 χρόνια, δεν έχει ακυρώσει ποτέ αγώνα! Ένα επίτευγμα που αποδεικνύει τον ‘’επαγγελματισμό’’ σ΄ ένα ανεξάρτητο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, τη συνέπεια και την αφοσίωση των μελών της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια!

Σήμερα, η Hood BC συνεχίζει την πορεία της με το ίδιο πάθος! Οι «παλιοί» παραμένουν ο πυρήνας, ενώ οι νέοι παίκτες δίνουν φρεσκάδα και ενέργεια. Η ομάδα έχει πια χτίσει τη δική της ταυτότητα — μια ομάδα που (όταν δεν ευχαριστιέται τα burger της) παίζει για την νίκη, αλλά πάνω απ’ όλα για τη χαρά και την παρέα!