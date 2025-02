Όπως κάθε χρονιά, το κύπελλο είναι αυτό που «τρέχει» γρηγορότερα από τις κατηγορίες και, 3 από τα 4 εισιτήρια για τους ημιτελικούς έχουν «εξαντληθεί». Ελπίζουμε να μην έχουν εξαντληθεί και οι ομάδες, καθώς οι ημιτελικοί στο Cup και τα playoffs στις κατηγορίες, πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο!

Έκαναν και πάλι το «θαύμα» τους οι Leathal Pistols στην 4η περίοδο!

Όπως και με τους 86ers, η αποφασιστικότητα και το πείσμα στην 4η περίοδο, συνέθεσαν μαεστρικά τη νέα πρόκριση των Pistols για τους «4» του Cup (77-92).

Πριν από αυτήν, όλα έδειχναν να κυμαίνονται σε ίσα νερά: οι Street Elite, πάντα είχαν τις απαντήσεις σε κάθε ημιτελώς επιτυχή απόπειρα των Leathal Pistols να «γραπώσουν» το momentum, παρά την έλλειψη βάθους στο ρόστερ τους: είτε με τα τρίποντα του Κεραμιδά σε κρίσιμα σημεία, είτε με τις προσπάθειες/διεισδύσεις του Δημήτρη Πατίκα (7/11 δίποντα), είτε με τις ομαδικές προσπάθειες που έβγαζαν ελεύθερα καλάθια για σχεδόν όλους όσοι βρίσκονταν στο παρκέ.

Το συγκεκριμένο αφήγημα συνεχίστηκε μέχρι και τη συμπλήρωση 30 λεπτών, με τους Pistols να βλέπουν ό,τι έχτιζαν με κόπο στη μία πλευρά του γηπέδου (επίθεση) να «γκρεμίζεται» στην άμυνα.

Μπαίνοντας στην 4η περίοδο με το «μαχαίρι στα δόντια» και με το σκορ υπέρ τους στο 65- 66, όλοι οι παίκτες των Pistols έμοιαζαν «κουρδισμένοι» στην ίδια συχνότητα: ριμπάουντ και καλάθι όσο γίνεται πιο γρήγορα. 5 σερί πόντοι του Μαυρίδη με μία διείσδυση και ένα τρίποντο έδωσαν νέο κίνητρο και «αέρα» στους κίτρινους, οι οποίοι φάνηκαν να εκμεταλλεύονται προς όφελός τους τις αδυναμίες και την κόπωση των Street Elite. Με τους τελευταίους να μην μπορούν να ακολουθήσουν μέχρι τέλους, οι προσπάθειες των Καραγκιαούρη, Αλεξανδρίδη, Βογιατζή και Φορίδη (Novibet MVP) δικαιώθηκαν και το 3ο εισιτήριο πέρασε στα χέρια των Leathal Pistols για ένα ακόμη Final Four.

«Τρύπωσαν» οι Golden Steak Evosmos στον ημιτελικό!

Οι Golden Steak Evosmos, έκαναν το μεγάλο βήμα - breakthrough, καθώς έληξαν τον δρόμο του Cup για τους Sicarios BC με 79-82. Οι ελλιπείς δεύτεροι προσπάθησαν, όμως δεν κατάφεραν να βγουν νικητές απέναντι στο σύνολο των κιτρινόμαυρων «πύργων», του οποίου αποκορύφωμα αποτέλεσε ο Νίκος Τερζίδης, αποσπώντας τον τίτλο του Novibet MVP με 29 πόντους.

Με μεγάλα τους όπλα τα πολλά και επιτυχή transition, οι Golden Steak ήταν ικανοί να χτίσουν σταδιακά μία υπέρ τους διαφορά, η οποία άγγιξε το +13 στα μέσα της 2ης

περιόδου (26-39). Με ομαδική προσπάθεια και συνεισφορά (εμφανή ή μη) από όλους τους 6 διαθέσιμους παίκτες, οι Sicarios βρήκαν το ξέσπασμα που έψαχναν καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου μισού στο τελευταίο δίλεπτο αυτού, ρίχνοντας τη διαφορά στο 42-45.

Με τις ομάδες να έχουν πια ζεσταθεί, η 3η περίοδος τις είδε αμφότερες να παρουσιάζουν ένα πιο συνεπές πρόσωπο που ήταν πιο αντιπροσωπευτικό από αυτό που θέλουν να

επιδεικνύουν - και έχουν αποδείξει ότι μπορούν -. Οι Sicarios, με τον Λιούκα και τον captain Παπαθανασίου να κάνουν το step up, πήραν τη διαφορά στο 63-58 με τη συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών.

Με υπομονή, ψυχραιμία και ταχύτητα αλλά όχι βιασύνη, οι Golden Steak επανήλθαν στην 4η και τελευταία περίοδο και έκαναν την αναμέτρηση «θρίλερ». Με την crunch time να βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες, ο Γιώργος Ελευθεριάδης πέτυχε το τελευταίο εντός παιδιάς καλάθι για να διαμορφώσει το 79-81, προσποιούμενος για τρίποντο και έδωσε

τεράστιο προβάδισμα στην ομάδα του με 9.3να απομένουν για τη λήξη. Μία εύστοχη βολή του Φάμπιο Μπεκίρι διαμόρφωσε το τελικό 79-82 για να «τρυπώσουν» στον

ημιτελικό οι κιτρινόμαυροι!

Ο Άξονας BC... ευθυγραμμίζεται για την τετράδα!

Την 3η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια απέναντι στους MnP κατόρθωσε να κατακτήσει ο Άξονας, μην αφήνοντας περιθώρια στους αντιπάλους του και καθιστώντας τα επί μέρους

ξεσπάσματα αυτών ανεπαρκή για την πρόκριση στον ημιτελικό (93-73).

«Εάν κάτι δεν είναι χαλασμένο, τότε μην προσπαθήσεις να το φτιάξεις»: το σλόγκαν που χαρακτηρίζει το playstyle του Άξονα εδώ και καιρό, δεν φάνηκε να απουσιάζει ούτε στη συγκεκριμένη βραδιά. Οι MnP, είδαν τη διαφορά να περνά σιγά-σιγά στον πολυνίκη του θεσμού, με τους 6 παίκτες που υπήρχαν στη διάθεσή του να αποδεικνύουν για μία ακόμη βραδιά το ποσό σημαντική είναι η χημεία που έχουν χτίσει σταδιακά, γεγονός που έχει αναφέρει ουκ ολίγες φορές ο πρόεδρος της ομάδας, Γιώργος Μαργώνης, σε pre-game συνεντεύξεις. Η πρόθεση για... καταιγισμό τριπόντων ήταν σαφής εξ αρχής, καθώς υπήρξαν συνολικά 42 τρίποντες προσπάθειες, ενώ μόλις 32 για δίποντα.

Για μία ακόμη βραδιά, Δάλπας και Τριανταφυλλίδης ήταν οι διακριθέντες για τους MnP (από τη ρακέτα και από την περίμετρο αντιστοίχως), οι προσπάθειες των οποίων όμως δεν ήταν επαρκείς για να σταματήσουν τους αντιπάλους τους, οι οποίοι είδαν τον Νικόλα Ερμείδη να «χρίζεται» Novibet MVP, έχοντας «27» στην ένδειξη του efficiency, έναντι «26» του Κωστακίδη.

Η Sintrim Team, ρίχνει στο καναβάτσο τους 86ers!

Νίκη - ξέσπασμα για τους παλαίμαχους της διοργάνωσης (58-74), οι οποίοι προχωρούν στο 8-11 και μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερο «πλασάρισμα» από την 7η θέση ενόψει των playoffs.

Αυτή τη βραδιά, η Sintrim δεν επέτρεψε το γρήγορο παιχνίδι με έντονη κυκλοφορία της μπάλας που χαρακτηρίζει τους 86ers, κλέβοντας πολλαπλές φορές την μπάλα και

βρίσκοντας πόντους στον αιφνιδιασμό. Με το ένα δυνατό χαρτί των 86ers λοιπόν να απουσιάζει, το παιχνίδι οδηγήθηκε αρκετά μέσα στη ρακέτα, στην οποία ο Κωνσταντίνος Λιάτσικος έκανε θραύση καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, προσθέτοντας 17 πόντους (7/7 δίποντα), θυμίζοντας τις αποδόσεις που είχε την σεζόν 2023-2024 φορώντας τη

φανέλα των Jackals. Ο έτερος άσσος στο κυανόλευκο μανίκι, η ευστοχία στα τρίποντα, επίσης δεν ήταν με το μέρος της 3ης στον 1ο όμιλο της Master ομάδας, με το συνολικό 5/26 (19%) να κρατάει την πρώτη επίθεση της Master στο season low ενεργητικό των 58 πόντων.

Ύψιστη η συνεισφορά του Αιμίλιου Μήτσα στην αναμέτρηση, με τον 18χρονο prospect της Sintrim να είναι ο «μαέστρος» της επιθετικής πολυφωνίας, κάνοντας double-double

προσθέτοντας 24 «πρωτόλειους» πόντους και μοιράζοντας 10 ασίστ.

Η 4η περίοδος άλλαξε τις ισορροπίες!

Μία ακόμη μωβ νίκη ήρθε για τους Galanou Raccoons, οι οποίοι φαίνεται να έχουν αφήσει πίσω τις 3 σερί - μοναδικές - ήττες στις οποίες έχουν αναγκασθεί, δις από την Team DK και μία από τους The Last Dancers του Αλέξανδρου Παναγιωτοπούλου, υποτάσσοντας τους μαχητικούς The Leftovers με 73-71.

Το τελευταίο δίλεπτο ήταν αυτό που χάλασε την εξαιρετική αρχή των Racoons στην αναμέτρηση, καθιστώντας την πρώτη περίοδο ανήμπορη να χαρακτηριστεί «ιδανική», αφενός λόγω της αστοχίας τους και αφετέρου λόγω της αποδοτικότητας στην επίθεση των 5 μόλις συνολικών τους αντιπάλων.

Οι αιφνιδιασμοί ήταν που απάρτιζαν πολύ μεγάλο μέρος του επιθετικού τομέα για τους μωβ, με αυτούς άλλοτε να ολοκληρώνονται και άλλοτε όχι. Από την πλευρά τους, οι The

Leftovers προσπάθησαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα και να βρουν τρίποντα, όταν δεν μπορούσαν μέσω της κυκλοφορίας να αντισταθμίσουν τις μάχες μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Η διαφορά παρέμενε στους αντιπάλους τους, σε τιμή που κυμάνθηκε στους 6-8 πόντους στην 2η και στην 3η περίοδο.

Όλες οι ισορροπίες ήρθαν να αλλάξουν στην 4η: κόντρα στην κούραση που «βάραινε» άπαντες και σε ό,τι είχαμε μέχρι στιγμής παρακολουθήσει, ένα επιθετικό κρεσέντο

ξεδιπλώθηκε στο παρκέ της Respect Arena:

Με κανέναν από τους παίκτες που τα έδωσαν όλα να μπορεί να ξεχωρίσει, οι δύο ομάδες σκόραραν 27 και 31 πόντους αντίστοιχα. Ήταν η χρονική περίοδος στην οποία οι Leftovers έδειξαν ότι μπορούν να προσπεράσουν και να διεκδικήσουν επί της ουσίας την αναμέτρηση, παρά τις απουσίες τους. Οι Racoons, όμως, βρήκαν και πάλι τις λύσεις και, όντες ψύχραιμοι στις βολές στις οποίες οδηγήθηκε η αναμέτρηση κατά το τέλος της, πήραν την 16η τους νίκη, παραμένοντας στη 2η θέση στον 2ο όμιλο της Master.

4/4 για τους Anatolians Jazz!

Όλα δείχνουν πώς οι Jazz, έχουν θέσει ψηλά τον πήχη και τη φετινή σεζόν στην εξαιρετικά αμφίρροπη Evolution. Κάνοντας ένα ακόμη βήμα, κέρδισαν την Fioretsina για να λήξουν το δικό της αήττητο σερί με 73-82.

Οι Jazz πραγματοποίησαν μία από τις πιο αποδοτικές βραδιές στην ιστορία τους, κατά την οποία όλα έμοιαζαν να βγάζουν νόημα: κλεψίματα, αιφνιδιασμοί, κυκλοφορία της μπάλας και κυριαρχία μέσα στη ρακέτα ήταν τα σημεία κλειδιά που φάνηκε να «κλειδώνουν» από νωρίς την Fioretsina, η οποία έχει συνηθίσει να εγκαθιδρύει τον δικό της τρόπο παιξίματος. Ο Δεληγιάννης διέσπασε πολλαπλές φορές τη ρακέτα (8/12 δίποντα), ενώ ο Χαράλαμπος Χατζηεμμανουήλ έδωσε τον... τόνο από τη γραμμή των 6.75 με 6/10 προσπάθειες.

Η Fioretsina είχε εν μέρει ενεργή επιθετική παρουσία, όμως, δεν κατάφεραν να έχουν συνοχή και να αποκρούουν με συνέπεια τις προσπάθειες των αντιπάλων τους, οι οποίοι

μακροσκοπικά φάνηκε πάντοτε να βρίσκουν τις λύσεις όποτε αυτές χρειάζονταν.

Ακόμη αήττητοι οι Salonica Titans!

Ονειρική σεζόν πραγματοποιούν οι κυανόλευκοι της Development, καθώς υπέταξαν τους Salo Nics για 2η φορά τη φετινή σεζόν (77-73) και έχουν επικρατήσει και στα 18 παιχνίδια της κανονικής περιόδου.

Το πρώτο ημίχρονο, εκτυλίχθηκε με τους Titans να ελέγχουν αρκετά τον ρυθμό, παρά το γεγονός ότι οι αντίπαλοί τους έβρισκαν λύσεις. Οι διαδοχικές επιτυχημένες προσπάθειες για διείσδυση από τους Βανδήρα και Βασιλειάδη - χωρίς απαραίτητα να ψάχνουν για σκορ - κατέστησαν σαφές το δυνατό στοιχείο της αρχαιότερης ομάδας στο Basketaki Salonica και το πού έπρεπε αυτή να βασιστεί για να διατηρήσει το αήττητο.

Στην 3η περίοδο, με το σκορ να είναι στο 42-33 υπέρ των αντιπάλων τους, οι Salo Nics βρήκαν το επιθετικό ξέσπασμα που έψαχναν, εκμεταλλευόμενοι το διαφημιστικό διάλειμμα της ανάπαυλας: οι άμυνές τους «σκλήρυναν» τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο και άπαντες φάνηκαν να σουτάρουν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και κίνητρο, δικαιώνοντας τις συνεχείς προσπάθειες του Τέγου και του Κατσαούνη από το 1ο ημίχρονο.

Το ίδιο... τροπάριο συνέχισε και για μέρος της 4ης περιόδου, μέχρι τη στιγμή που ο Βανδήρας και ο Κατσουπάκης μίλησαν αρκετά «δυνατά» για να υπερκαλύψουν την πολυφωνία στην αντίπαλη επίθεση, οδηγώντας την ομάδα τους στη νέα νίκη μέσα από τις «συμπληγάδες» των ειδικών καταστάσεων στις οποίες οι δύο αντίπαλοι οδηγήθηκαν.