Έχουμε φτάσει στο νούμερο 9 της σχετικής λίστας, όσες και οι μούσες της ελληνικής μυθολογίας. Αριθμός σημαντικός τόσο για την αριθμολογία της αρχαιότητας, όσο και για το θέαμα που συνεχίζεται ακάθεκτο στο Basketaki Salonica!

Στο νούμερο 10, τα Mammoth φαίνεται να είναι λίγο πιο... ευκίνητα από όσο τα έχουμε συνηθίσει στο ζωικό βασίλειο, εκτελώντας ταχύτατα τον αιφνιδιασμό με τελικό αποδέκτη τον Γιώργο Μακρή!

Στο νούμερο 9, ο Βασίλης Γιαννόγλου... Δεν Έχει πολύ χρόνο, καθώς αναγκάζεται να ξεφορτωθεί την «καυτή πατάτα» και την μετατρέπει σε τρίποντη «βόμβα», η οποία σκάει στο αντίπαλο καλάθι!

Επίμονος σαν κουνούπι τους καλοκαιρινούς μήνες, ο Γιώργος Μπούφος (SKG Bugs) δεν αφήνει σε ησυχία τον προσωπικό του αντίπαλο και τον «κερνάει» το μπλοκ, παίρνοντας τα βήματά του (νο. 8).

Διασχίζοντας την αντίπαλη άμυνα σαν σίφουνας, πέρασε όμως... ακούμπησε (την μπάλα στο ταμπλό) για το layup ο Γιάννης Κολοκυθάς της Brick City Salonica (νο. 7)!

Στο νούμερο 6, ο Βασίλης Γιαχανατζής των Agxialos Legends, μη έχοντας την επιθυμητή ισορροπία, εκτελεί και πετυχαίνει ένα δύσκολο jumpshot από μέση απόσταση, βάζοντας το λιθαράκι του για τη νίκη της ομάδας του στην αναμέτρηση η οποία ήταν σε πιο τεντωμένο σκοινί από ότι ήταν νοητά αυτός!

Ένα ακόμα block μας χάρισε ο Αλέξανδρος Μπέλτσιος των Salonica 7Slippers στο «ημίχρονο» του νέου Novibet TOP 10, επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά μέσα στην ρακέτα και δρώντας ως «βαριοπούλα» σε πιο... ευκίνητη version.

Πανηγύρι κοψιμάτων στήνεται ακόμη και στις δύο επόμενες φάσεις (νούμερο 4 και 3), καθώς Θράσος Οδοντίδης και Ιωάννης Τατιτζικίδης (jr) για Puebla BC και BatBoys αντιστοίχως, έχουν αντίθετη... άποψη από τους αντιπάλους τους, ακολουθώντας τους μέχρι τελικής προσπάθειας και κόβοντάς τους με μεγαλοπρεπή τρόπο!

Ένα βήμα πριν την top of the top φάση της νέας λίστας, είναι ώρα για... Ρίκι magic: ο Ρικάρντο Στεάι των Golden Steak Evosmos περνάει δύο (2) αντιπάλους σαν συνεπιβάτες στο αστικό και καρφώνει με το ένα χέρι εμφατικά!

Last αλλά... σίγουρα not least, δε θα μπορούσε - νομοτελειακά - να λείπει το πιο πρόσφατο Biosteel Magic Moment από την θέση νούμερο 1: ο Γιώργος Πετσιάβας (Slam Dunk Drunk) υψώνει από την επαναφορά, για το alley oop που έπιασε εξαπίνης την άμυνα της Porto Salonico, με τον Τάσο Τσάμογλου να δίνει τη νίκη και να απαρνείται την παράταση!