Προμηθέας: Τα ρεκόρ του Γιαννόπουλου πίσω από τα 6μ.75 (vids)

Ο Χάρης Γιαννόπουλος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του Προμηθέα επί του Λαυρίου στον δεύτερο αγώνα της σειράς των ημιτελικών μεταξύ των δύο ομάδων.

Όπως αναφέρει το esake.gr, ο διεθνής γκαρντ είχε 7/9 τρίποντα -ενώ στα πρώτα τέσσερα ματς των πλέι οφ είχε 0/6- και ισοφάρισε τη δεύτερη μεγαλύτερη επίδοση εύστοχων σουτ από την περίμετρο στο φετινό Πρωτάθλημα, πίσω μόνο από τα οχτώ του Τι Τζέι Μπρέι στο ματς του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με τον Άρη κι ενώ από επτά είχαν ακόμη ο Ντάριλ Μέικον, ο Ντέβιν Ντέιβις και ο Νίκος Χουγκάζ.

Τα επτά εύστοχα τρίποντα όμως αποτελούν ισοφάριση της τρίτης μεγαλύτερης συνολικά και της δεύτερης μεγαλύτερης επίδοση από Έλληνα παίκτη σε ματς πλέι οφ.

Ο Γιαννόπουλος έμεινε ένα τρίποντο μακριά από τις επιδόσεις που είχαν...

*Ο Τζανής Σταυρακόπουλος ως παίκτης της Δάφνης, είχε 8/14 τρίποντα στις 26 Μαίου 2001 στη νίκη με 97-80 επί του Άρη, για την πρώτη φάση των πλέι οφ.

*Ο Μανώλης Παπαμακάριος ως παίκτης του Μακεδονικού, είχε 8/12 τρίποντα στις 14 Μαίου 2005 και στη νίκη επί του Αμαρουσίου με 93-83 για τον πρώτο προημιτελικό των πλέι οφ.

Ο Γιαννόπουλος ισοφάρισε την επίδοση των επτά εύστοχων τριπόντων σε ματς πλέι οφ που είχαν ακόμη, ανάμεσα στους Έλληνες παίκτες αυτής της λίστας, ο Γιώργος Μποζίκας με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας στα πλέι οφ του 2002 απέναντι στον Άρη, ο Σωτήρης Νικολαίδης με την ΑΕΚ στα πλέι οφ του 2004 κόντρα στο Μαρούσι αλλά και οι Μπάνε Πρέλεβιτς -στη σειρά του ΠΑΟΚ με τον Άρη του 1994- και Μίλαν Τόμιτς -στη σειρά του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ του 1998.

Παράλληλα ο έμπειρος σουτέρ ισοφάρισε την κορυφαία επίδοση εύστοχων τριπόντων από παίκτη του Προμηθέα στη Basket League. Έγινε ο δεύτερος που το κατάφερε μετά τον Κίκι Κλαρκ που είχε επίσης 7/9 στο εκτός έδρας ματς με το Ρέθυμνο Cretan Kings της παρθενικής σεζόν της ομάδας στην κατηγορία, το 2016-17.

Με τα επτά εύστοχα σουτ του από την περίμετρο ο Γιαννόπουλος σημείωσε νέο ρεκόρ καριέρας. Είχε 6/7 ως παίκτης του Περιστερίου στο εντός έδρας ματς με τον Ίκαρο της σεζόν 2011-12 και 6/12 στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του 2017 ως παίκτης του Ρεθύμνου Cretan Kings κόντρα στον Κολοσσό H Hotels.

Τέλος ο Γιαννόπουλος με τα επτά τρίποντα του, έφτασε τα 36 με τη φανέλα του Προμηθέα στο Πρωτάθλημα και μπήκε στην πρώτη 10άδα της σχετικής λίστας, αφήνοντας πίσω του τον Δημήτρη Κατσίβελη που είχε 35.

Ακόμη για την αχαϊκή ομάδα...

*Ξεχωριστό ήταν το σημερινό ματς για τον Μιχάλη Λούντζη αφού ήταν το 100ό του στη Basket League. Ο διεθνής γκαρντ άρχισε αυτή τη διαδρομή στις 12 Ιανουαρίου 2015 με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ στο εντός έδρας ματς με τον Πανελευσινιακό (91-54).

*Ο Δημήτρης Αγραβάνης έκανε δύο από τα οχτώ κλεψίματα του Προμηθέα και με αυτά, έφτασε και ξεπέρασε τα 100 στην 197η εμφάνιση του στη Basket League.

Δεύτερη κορυφαία επίδοση πόντων για το Λαύριο Megabolt απ' τον Κάρτερ

Ο Τάισον Κάρτερ οδήγησε επιθετικά το Λαύριο Megabolt στο παιχνίδι. Μπορεί η ομάδα του να μην κατάφερε να φτάσει στη νίκη και στην ισοφάριση στη σειρά αλλά ο Αμερικανός σημείωσε μια ξεχωριστή επίδοση. Οι 29 πόντοι που είχαν αποτελούν ισοφάριση της δεύτερης μεγαλύτερη στην ιστορία της ομάδας της λαυρεωτικής στη Basket League.

Ο Κάρτερ ισοφάρισε την επίδοση που είχε σημειώσει ο Μπράντον Γιανγκ στις 26 Νοεμβρίου 2016 στο εκτός έδρας ματς με τον Κόροιβο ενώ το ρεκόρ κρατάει με 30 πόντους από τις 22 Ιανουαρίου 2018 και το εκτός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ ο Μακένζι Μουρ. Κοινός παρανομαστής αυτών των επιδόσεων ότι το Λαύριο Megabolt ηττήθηκε και στα τρία παιχνίδια.

Με τους 29 πόντους του, ο Κάρτερ μπήκε στην πρώτη 10άδα των σκόρερ του Λαυρίου Megabolt στη Basket League. Έφτασε τους 352 και ξεπέρασε τον Άλφα Ντιαλό που ανέβηκε στους 334 και τον Στίβεν Γκρέι που είχε 346.

Ακόμη για την ομάδα του Λαυρίου Megabolt...

*Ο Άλφα Ντιαλό έγινε ο 6ος παίκτης στην ιστορία του, που έφτασε τα 150 ριμπάουντ. Είχε έξι και με αυτά προσπέρασε τους Αντουέιν Ουίγκινς (145), Σάκη Γιαννακόπουλο (145) και Μακένζι Μουρ (148).

*Ο Βασίλης Μουράτος έκανε δύο από τα 13 κλεψίματα της ομάδας του και με αυτά έγινε ο 6ος της σχετικής λίστας. Έφτασε τα 43 και ξεπέρασε τον Δημήτρη Κακλαμανάκη (41) και τον Μπράντον Γιανγκ (42).

*Ο Ο' Ντι Ανοσίκε έφτασε σε τριψήφιο αριθμό ριμπάουντ στο 18ο παιχνίδι του στο ελληνικό Πρωτάθλημα, αφού είχε σήμερα τέσσερα με τα οποία έφτασε τα 103.

Απόλυτος ο κανόνας το 2-0 στα ημιτελικά

Η σειρά απέκτησε πια ξεκάθαρο φαβορί με το 2-0 του Προμηθέα. Αυτό τον χαρακτηρισμό ενισχύει και η ιστορία των πλέι οφ της Basket League αφού σε 34 ημιτελικές σειρές best of five, που κρίθηκαν δηλαδή στις τρεις νίκες αφού από το 1995 ως το 2004 οι σειρές κρίνονταν στις δύο νίκες, αυτή η συνθήκη προέκυψε συνολικά 26 φορές και δεν ανατράπηκε ποτέ.

Το 2-0 οδήγησε...

*21 φορές σε «σκούπα» στη σειρά και σκορ 3-0.

*Τέσσερις φορές σε τελικό σκορ σειράς 3-1.

*Μόνο μία από αυτές τις σειρές πήγε σε πέμπτο ματς. Ήταν το ζευγάρι Παναθηναϊκός-Άρης των ημιτελικών του 2016, όταν οι «πράσινοι» έκαναν το 2-0 αλλά χρειάστηκαν πέμπτο ματς για να προκριθούν αλλά με διαφορετικό format (2-2-1).

