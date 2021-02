Καλαϊτζάκης: Άλλαξε γραφείο μάνατζερ (pic)

Ο νεαρός γκαρντ του Παναθηναϊκού θα βρεθεί στο γραφείο το οποίο εκπροσωπεί μεταξύ άλλων και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Φυσικά αυτή η κίνηση αποσκοπεί και στο draft του ΝΒΑ, όπου είχε δηλώσει συμμετοχή το 2020 αλλά λίγες εβδομάδες πριν είχε αποσυρθεί.

Την είδηση ανακοίνωσε το γραφείο της Octagon μέσα από τα social media.

We are happy to welcome one of the top 1999 born prospects in Europe, as Greek guard Giorgos Kalaitzakis of @paobcgr joins @OctagonBballEU . #octagonbasketball https://t.co/VT9bGDRXC4 pic.twitter.com/PFxBaQFAIF

— Georgios Panou (@GPanouOCT) February 26, 2021