Ο Γ. Σαββίδης στηρίζει έμπρακτα και φέτος το μπάσκετ και βόλεϊ του ΠΑΟΚ (vid)

Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια και αυτό φάνηκε στην πράξη για ακόμα μια φορά, με τη μαζική αγορά εισιτηρίων διαρκείας από την ποδοσφαιρική ομάδα και τον απλό κόσμο του συλλόγου στο ειδικό εκδοτήριο που άνοιξε το Σάββατο (17/10) στο γήπεδο της Τούμπας για αυτόν τον σκοπό.

«Ήταν μία πολύ ωραία κίνηση, από τους φιλάθλους μας και από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και των ποδοσφαιριστών, γιατί στηρίζουν πολύ την προσπάθειά μας. Ο ΠΑΟΚ είναι μία οικογένεια και το ένα άθλημα υποστηρίζει το άλλο. Να τους ευχηθούμε και καλή επιτυχία για τον αγώνα με την ΑΕΚ», δήλωσε ο Νώντας Παπαντωνίου.

Όπως συνηθίζει κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Γιώργης Σαββίδης, θα στηρίξει κι αυτός από την πλευρά του την όλη προσπάθεια, όχι μόνο της ομάδας μπάσκετ, αλλά και του βόλεϊ προχωρώντας στην αγορά εισιτηρίων διαρκείας και για τα δύο τμήματα των «ασπρόμαυρων», δείχνοντας έτσι την στήριξη της οικογένειας Σαββίδη στην όλη προσπάθεια που γίνεται τόσο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσο και από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ που έχει υπό την σκέπη του την ομάδα βόλεϊ του συλλόγου.

Did you get your @PAOKbasketball season ticket? #PAOKfamily pic.twitter.com/z5spVg1DPw

