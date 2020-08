Παναθηναϊκός: «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους πολίτες της Βηρυτού» (pic)

Η έκρηξη που συνέβη στη Βηρυτό, πιθανώς από ηλεκτροσυγκόλληση τρύπας, σε αποθήκη στο λιμάνι, άφησε πίσω της τουλάχιστον 78 θύματα, μεταξύ αυτών η σύζυγος ενός Έλληνα, και σχεδόν 4.000 τραυματίες.

Όλος ο πλανήτης είναι συγκλονισμένος από την τραγωδία που συνέβη, ενώ διάφοροι στέλνουν τα συλλυπητήρια και τις προσευχές τους στις οικογένειες που επλήγησαν.

Μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανέφερε: «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους πολίτες της Βηρυτού που επλήγησαν από την χθεσινή φονική έκρηξη. Προσευχόμαστε όλοι για γρήγορη ανάκαμψη».

Our sincerest condolences to the citizens of #Beirut affected by the yesterday’s deadly explosion. We all pray for the fastest recovery. #PrayForLebanon pic.twitter.com/7fOwoa4j0Z

