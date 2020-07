ΠΑΟΚ: Πήρε Ζερμέιν Λαβ (vid)

Νέα μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ μετά τον Μήτρου-Λονγκ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έκανε δικό της και τον Ζερμέιν Λαβ που έπαιζε στη Χολόν του Ισραήλ.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Λαβ

Ο Jermaine Love στον ΠΑΟΚ

Let’s start the day spreading the LOVE! @Word2mylastname welcome to #PAOKfamily pic.twitter.com/K0ga1a2jxL

— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 31, 2020