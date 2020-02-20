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Περιστέρι: Τέλος ο Μπλέικ!

Περιστέρι: Τέλος ο Μπλέικ!

Περιστέρι: Τέλος ο Μπλέικ!

Παρελθόν αποτελεί από το Περιστέρι winmasters ο Τζαμάρ Μπλέικ, κάτι που ανακοινώθηκε και επίσημα από την διοίκηση της ομάδας. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι winmasters ανακοινώνει την λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Τζαμάρ Μπρέιον Μπλέικ και του εύχεται καλή επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».

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