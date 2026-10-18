Ο Κέντρικ Ναν σε δηλώσεις τους δήλωσε χαρούμενος που επέστρεψε και έπλεξε το εγκώμιο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε στη δράση και ήταν επιβλητικός στη νίκη του Παναθηναϊκού εις βάρος του Περιστερίου με 95-75, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της GBL. To Τριφύλλι έκανε το 3/3 και ο Αμερικανός αστέρας σε δηλώσεις του τόνισε πόσο ευτυχισμένος νιώθει που βρέθηκε ξανά με την ομάδα και αποθέωσε τη νοοτροπία νικητή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ναν:

Για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση: «Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο, που μου έδωσε τη δυνατότητα να επιστρέψω. Αισθάνομαι υπέροχα. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά με την ομάδα. Προσπαθώ να φέρω ενέργεια, θετική ενέργεια, και να συνεχίσουμε μπροστά. Ήταν μια καλή νίκη για εμάς, όλοι με υποδέχθηκαν ξανά και αισθάνομαι πολύ καλά».

Για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Ξέρει πώς να κερδίζει, γνωρίζει το μπάσκετ. Θα μας βοηθήσει, γιατί έχουμε σπουδαίους παίκτες, και ανυπομονούμε γι' αυτό το νέο ταξίδι. Όλοι έχουμε αγκαλιάσει αυτή τη νέα κατάσταση και πρέπει να χτίσουμε περισσότερη χημεία στο παρκέ. Εγώ επιστρέφω, επιστρέφουν και άλλοι παίκτες, οπότε πρέπει να αποκτήσουμε καλύτερη χημεία και να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό.

Όπως είπα, είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Ξέρει το μπάσκετ που οδηγεί στην κατάκτηση τίτλων και αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού που λατρεύω. Αισθάνομαι πολύ καλά που συνεργάζομαι μαζί του και είμαι έτοιμος γι' αυτό».