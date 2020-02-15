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Άρης - Παναθηναϊκός: Αποχώρησε από το ματς ο Τόμας

Άρης - Παναθηναϊκός: Αποχώρησε από το ματς ο Τόμας

Άρης - Παναθηναϊκός: Αποχώρησε από το ματς ο Τόμας

Ο Ντεσόν Τόμας αποχώρησε από το παιχνίδι με τον Άρη, λόγω ενοχλήσεων στην μέση.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ είχε πόνους στην μέση και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα, στα μέσα της τρίτης περιόδου.

Ο Τόμας πήγε στα αποδυτήρια και μένει να φανεί αν επιστρέψει, αν και φαίνεται απίθανο.

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