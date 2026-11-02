Άρης: Η τρέλα του Θανάση και η… κραυγή των ανταρτών
Για τη μουσική ένδυση του βίντεο οι επιτελείς της ΚΑΕ επέλεξαν ένα από τα εμβληματικά κομμάτια του Billy Idol καθώς ξεδιπλώνονται πάσης φύσεως συναισθήματα που καλλιεργήθηκαν στους παίκτες, πριν αλλά και στη διάρκεια της νίκης επί του Παναθηναϊκού. Ξεκινώντας από την ομιλία εμψύχωσης του Θανάση Αντετοκούνμπο πριν οι παίκτες εμφανιστούν στην αρένα «Νίκος Γκάλης» και καταλήγοντας στον Βασίλη Τολιόπουλο και το τρίποντο που έριξε τους τίτλους τέλους αλλά και τα λόγια του Θανάση προς τον κόσμο.
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