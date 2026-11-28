Ο Άρης θέλει την απόκτηση φόργουορντ/γκαρντ κι έχει σημαδέψει συγκεκριμένη περίπτωση παίκτη έχοντας στη λίστα των εναλλακτικών επιλογών και τον 25χρονο Ίνοκ Τσικς.

Οι «κίτρινοι» σκοπεύουν να κάνουν κάτι που είχε προαναγγείλει από το ξεκίνημα της χρονιάς. Την αξιολόγηση του ρόστερ που δημιουργήθηκε απέναντι στους στόχους που έχουν οριοθετήσει – έως την πρώτη διακοπή – και στη συνέχεια, την ενίσχυση του γκρουπ εκεί που θα κριθεί απαραίτητη η προσθήκη παικτών. Προς αυτήν την κατεύθυνση βρίσκονται στην αγορά τσεκάροντας περιπτώσεις παικτών για την ενίσχυση της αθλητικότητας τόσο στην περιφερειακή γραμμή όσο και σ’ αυτή των ψηλών.

Στην περιφερειακή γραμμή έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένες επιλογές. Υπάρχει ένας μεγάλος στόχος του οποίου η απόκτηση δεν εξαρτάται από τη δική τους οικονομική προσφορά αλλά από τις διαθέσεις της ομάδας που έχει τα δικαιώματά του και μάλιστα δεν είναι τόσο απλό να βγει από το συμβόλαιό του, και οι εναλλακτικές επιλογές. Εντός αυτών είναι και ο 25χρονος Ίνοκ Τσικς ο οποίος ανήκει στη βελγική Άντβερπ και του οποίου η αποδέσμευση δεν είναι τόσο δύσκολη υπό την έννοια ότι υπάρχει buy out στο συμβόλαιό του με την ομάδα του το οποίο μπορούν να καλύψουν οι «κίτρινοι».

Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος χαρακτηρίζεται για την αθλητικότητά του και μάλιστα πέρσι είχε ψηφιστεί κορυφαίος αμυντικός του βελγικού Πρωταθλήματος. Χαρακτηρίζεται για το πληθωρικό παιχνίδι του σε πόντους και ριμπάουντ, γι’ αυτό εξάλλου χρησιμοποιείται στις θέσεις «2» και «3» αν και στη δεύτερη χρονιά του στην Άντβερπ έχει παίξει και στις τρεις θέσεις της περιφέρειας έχοντας 16 πόντους και 8.5 ριμπάουντ ανά αγώνα στο BCL. Το φετινό step up στην καριέρα του, παράλληλά των στοιχείων του παιχνιδιού του, είναι ο λόγος που οι Θεσσαλονικείς αναζήτησαν τα δεδομένα της περίπτωσής του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταλήξει σε οριστική απόφαση για να προχωρήσουν σε συζητήσεις με σκοπό την αγορά του, αλλά η πλευρά του παίκτη είναι ενήμερη περί των σκέψεων του Άρη.

Αυτό θα γίνει εάν κι εφόσον δεν προχωρήσει η πρώτη επιλογή. Εάν ο Άρης αποφασίσει ότι δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου ούτως ώστε να περιμένει περισσότερο ή εάν δεν υπάρχει περίπτωση αποδέσμευσης του παίκτη που είναι σε πρώτο πλάνο, προφανέστατα θα αποταθεί στις εναλλακτικές επιλογές σαν αυτή του Ίνοκ Τσικς.

