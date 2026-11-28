Ο Άνταμ Μοκόκα αγωνίστηκε ελάχιστα στη νίκη της Γαλλίας επί της Εσθονίας λόγω ζαλάδας μετά από σύγκρουση καθώς ο Κώστας Αντετοκούνμπο πορεύεται με το πρόβλημα στο γόνατο.

Στη νίκη της Γαλλίας επί της Εσθονίας στο Ταλίν, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Άνταμ Μοκόκα πήρε μικρό χρόνο συμμετοχής καθώς στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ένιωσε ζαλάδα έπειτα από σύγκρουση με αντίπαλο. Προτιμήθηκε να μην χρησιμοποιηθεί στην εξέλιξη του αγώνα και κατ’ επέκταση μπορεί να χαρακτηριστεί αμφίβολη η συμμετοχή του στο παιχνίδι (30/11) με τη Σουηδία στη Ντιζόν. Προς το παρόν πάντως η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία και για την ακρίβεια – και τα μηνύματα του γαλλικού Τύπου – είναι καθησυχαστικά.

Πηγαίνοντας στον Κώστα Αντετοκούνμπο, είναι γνωστό ότι ο διεθνής σέντερ πορεύεται τα τελευταία χρόνια με πρόβλημα στο γόνατο. Μάλιστα, στην πρόσφατη αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γεωργία, ο έμπειρος παίκτης αγωνίστηκε με ενοχλήσεις στο γόνατο κι αυτός είναι ο λόγος που εν τέλει δεν είναι στην αποστολή της Εθνικής για το παιχνίδι με την Ισπανία. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα ακολουθήσει πρόγραμμα θεραπειών στις επόμενες ημέρες με την προσδοκία υποχώρησης των ενοχλήσεων έως τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας. Επί της ουσίας όμως είναι ένα πρόβλημα που «κουβαλά» από την πρώτη του σεζόν στους «κίτρινους».

Σε ότι αφορά τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, θα επιχειρήσει να μπει σε κομμάτια των προπονήσεων την ερχόμενη εβδομάδα δίχως όμως να υπολογίζεται στην επανέναρξη του Πρωταθλήματος και το εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στους Vicos Falcons (5/12). Ο διεθνής φόργουορντ έχει σημαδέψει την τριάδα των αγώνων απέναντι σε Μπούργκος (9/12), Κολοσσό Ρόδου (12/12) και Ντερτόνα (15/12) με την ελπίδα ότι θα αυξήσει τις πιθανότητες συμμετοχής – τουλάχιστον – στο τελευταίο.