Ο Γιαννούλης Λάρεντζάκης τέθηκε εκτός για την ΑΕΚ και την Εθνική, αφού ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα στο γόνατο.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν θα αγωνιστεί στα δύο ματς των προκριματικών της Εθνικής κόντρα σε Γεωργία και Ισπανία λόγω προβλήματος στο γόνατο. Φυσικά αυτό επηρεάζει και την ΑΕΚ, η οποία φέτος δεν έχει σταματήσει να βλέπει παίκτες της στα... πιτς.

Όπως ενημέρωσε η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ, ο «Λάρυ» υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία από την ΕΟΚ και διαπιστώθηκε, ότι ο παίκτης ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα στο δεξί γόνατο.

Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ αναμένει την επανένταξή του. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί το επόμενο διάστημα. Ακόμα μια ατυχία για την Ένωση τη φετινή σεζόν, με μεγαλύτερο όλων την ρήξη αχιλλείου που υπέστη ο Γκρεγκ Μπράουν.