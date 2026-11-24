ΑΕΚ: Οστικό οίδημα στο γόνατο ο Λαρεντζάκης
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν θα αγωνιστεί στα δύο ματς των προκριματικών της Εθνικής κόντρα σε Γεωργία και Ισπανία λόγω προβλήματος στο γόνατο. Φυσικά αυτό επηρεάζει και την ΑΕΚ, η οποία φέτος δεν έχει σταματήσει να βλέπει παίκτες της στα... πιτς.
Όπως ενημέρωσε η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ, ο «Λάρυ» υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία από την ΕΟΚ και διαπιστώθηκε, ότι ο παίκτης ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα στο δεξί γόνατο.
Το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ αναμένει την επανένταξή του. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί το επόμενο διάστημα. Ακόμα μια ατυχία για την Ένωση τη φετινή σεζόν, με μεγαλύτερο όλων την ρήξη αχιλλείου που υπέστη ο Γκρεγκ Μπράουν.
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