Χωρίς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη θα παίξει η Εθνική Ανδρών κόντρα σε Γεωργία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίο

H Εθνική Ανδρών έχει μπροστά της δύο πολύ σημαντικά ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου με Γεωργία (T – Center, 26/11, 20.00) και Ισπανία (Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλ, 29/11, 19.00).

Ήταν γνωστή η απουσία του Νικ Καλάθη, ενώ στην αποστολή βρίσκεται κανονικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που θα ενισχύσει την προσπάθεια. Όμως η Εθνική μας θα έχει να αντιμετωπίσει άλλη μια σημαντική απουσία.

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν θα αγωνιστεί στα δύο ματς των προκριματικών, αφού ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο. Έκανε εξετάσεις αλλά δεν έχουν βγει ακόμα αποτελέσματα.