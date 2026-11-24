Εθνική: Off ο Λαρεντζάκης με Γεωργία και Ισπανία
H Εθνική Ανδρών έχει μπροστά της δύο πολύ σημαντικά ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου με Γεωργία (T – Center, 26/11, 20.00) και Ισπανία (Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλ, 29/11, 19.00).
Ήταν γνωστή η απουσία του Νικ Καλάθη, ενώ στην αποστολή βρίσκεται κανονικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που θα ενισχύσει την προσπάθεια. Όμως η Εθνική μας θα έχει να αντιμετωπίσει άλλη μια σημαντική απουσία.
Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν θα αγωνιστεί στα δύο ματς των προκριματικών, αφού ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο. Έκανε εξετάσεις αλλά δεν έχουν βγει ακόμα αποτελέσματα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.