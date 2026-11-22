Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Θανάσης Γιαπλές, μετά την ήττα των Βίκος Φalcons από τη Μύκονο.

Οι Βίκος Φalcons δεν τα κατάφεραν και ηττήθηκαν από τη Μύκονο με 96-83, για την 8η αγωνιστική της GBL. Ο Θανάσης Γιαπλές στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στα στοιχεία που κόστισαν τη νίκη στην ομάδα του.

Μάλιστα έστειλε συλλυπητήρια στον Βαγγέλη Ζιάγκο για την απώλεια του πατέρα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βαγγέλης Ζιάγκος:

«Συγχαρητήρια στη Μύκονο για τη δίκαιη νίκη της. Ήταν καλύτερη από εμάς. Για ακόμη μία φορά βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, σήμερα μάλιστα με διαφορά 20 πόντων. Τα παιδιά προσπάθησαν και κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στη μία κατοχή. Αυτή, όμως, η προσπάθεια απαιτεί μεγάλη ενέργεια και στο κρίσιμο τελευταίο πεντάλεπτο δεν είχαμε τις δυνάμεις για να ανταποκριθούμε.

Οι παίκτες της Μυκόνου είναι πολύ ταλαντούχοι και πήραν τις σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία, ευστοχώντας σε μεγάλα σουτ. Εμείς κάναμε δύο λάθη στην επίθεσή μας και κάπως έτσι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με αυτή τη διαφορά».

Για το δύσκολο πρόγραμμα και τη συνέχεια:

«Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο ιδιαίτερα δύσκολο πρόγραμμα. Μετά τη διακοπή, μας απομένει ένα εκτός έδρας παιχνίδι με τον Άρη και στη συνέχεια το πρόγραμμα γίνεται κάπως πιο βατό. Έχουμε δύο παιχνίδια στην έδρα μας, απέναντι σε ομάδες που βρίσκονται πιο κοντά στις δυνατότητές μας. Μέχρι τότε, θα έχουμε δώσει έξι εκτός έδρας παιχνίδια και μόλις τρία εντός. Ελπίζω να υπάρχει υπομονή από όλους, ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε και να δουλέψουμε».

Για την ψυχολογία και τη μία νίκη στο πρωτάθλημα:

«Το πρώτο που μας προβληματίζει είναι η ψυχολογία. Όταν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, τόσο το τεχνικό επιτελείο και οι παίκτες όσο και η διοίκηση, όλοι συμφωνήσαμε ότι θα χρειαστεί υπομονή. Γνωρίζαμε ότι ενδεχομένως να φτάναμε μέχρι την ένατη αγωνιστική έχοντας μόλις μία νίκη, όπως συμβαίνει τώρα.

Το παιχνίδι με τον Άρη, για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Από την άλλη, είχαμε υπολογίσει ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε τη νίκη στο εντός έδρας παιχνίδι με το Μαρούσι, το οποίο τελικά χάσαμε. Βέβαια, πετύχαμε μια νίκη που δεν ήταν απαραίτητα μέσα στους αρχικούς μας υπολογισμούς, απέναντι στην ΑΕΚ. Επομένως, αν το δούμε καθαρά αριθμητικά, η μέχρι τώρα πορεία μας δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αυτό που περιμέναμε στην αρχή.

Σίγουρα, όταν παίζουμε εκτός έδρας με τη Μύκονο ή με τον Κολοσσό, δεν μπορούμε να θεωρούμαστε φαβορί. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί μια ψυχολογία ηττοπάθειας, με την έννοια ότι αγωνίζεσαι συνεχώς και στο τέλος βλέπεις πως έχεις μόλις μία νίκη. Ελπίζω να μη συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ, πάντως, να πω ότι έχει προκύψει κάποια μεγάλη απόκλιση από τον αρχικό μας σχεδιασμό, με εξαίρεση το παιχνίδι με το Μαρούσι, το οποίο ήταν ένα αποτέλεσμα εκτός των υπολογισμών μας.

Πρέπει να βρούμε τη δύναμη και, ειδικά τώρα στη διακοπή, να δουλέψουμε λίγο περισσότερο. Θέλουμε, όταν έρθουν τα παιχνίδια που θεωρούνται, εντός εισαγωγικών, πιο βατά, να είμαστε έτοιμοι, ώστε να πετύχουμε τις νίκες που χρειάζονται για να εξασφαλίσουμε την παραμονή της ομάδας».

Για την απώλεια του πατέρα του Βαγγέλη Ζιάγκου:

«Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για την απώλεια του πατέρα του Βαγγέλη Ζιάγκου».