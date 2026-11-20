Οι Βίκος Φalcons εξέδωσαν ανακοίνωσαν και διέψευσε σενάριο που παρουσιάζει τον Μιχάλης Κακιούζη ως πιθανό διάδοχο του Θανάση Γιαπλέ στον πάγκο της ομάδας.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης οι Βίκος Φalcons πήραν θέση για δημοσίευμα που παρουσίαζε τον Μιχάλη Κακιούζη ως πιθανό διάδοχο του Θανάση Γιαπλέ στον πάγκο της ομάδας.

Μάλιστα έδειξε την απόλυτη στήριξη στον προπονητή του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Βίκος Φalcons

«Με αφορμή το σημερινό δημοσίευμα, η διοίκηση των Βίκος Φάλκονς διαψεύδει κατηγορηματικά το σενάριο που παρουσιάζει τον Μιχάλη Κακιούζη ως πιθανό διάδοχο του Θανάση Γιαπλέ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Το σενάριο είναι εντελώς ανυπόστατο. Δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση με τον κ. Μιχάλη Κακιούζη και δεν τίθεται ζήτημα συνεργασίας του με τον σύλλογό μας. Όποιος χρησιμοποιεί τέτοιου είδους τεχνικές αποκλείεται από οποιαδήποτε συζήτηση με την ομάδα μας.

Ο Θανάσης Γιαπλές παραμένει προπονητής των Βίκος Φάλκονς και έχει την απόλυτη στήριξη και εμπιστοσύνη της διοίκησης».