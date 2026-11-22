Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε το δικό του σχόλιο για τη νίκη που πήρε ο Ολυμπιακός στην έδρα της Καρδίτσας.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε εύκολο έργο στην Καρδίτσα, αλλά κατάφερε να πάρει το διπλό. Φιλοξενήθηκε στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης» για την 8η αγωνιστική της Greek Basketball League και έφτασε στη νίκη με 81-75.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε με εξαιρετικά λόγια για την Καρδίτσα μετά το ματς, ενώ ανέφερε ότι πιθανότατα ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα είναι διαθέσιμος για το προσεχές παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Μπαρτζώκας είπε

«Αλήθεια, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση την Καρδίτσα. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλή εκτέλεση, πολύ καλούς γκαρντ που ελέγχουν το παιχνίδι. Είναι πολύ δουλεμένη ομάδα και δεν περιμέναμε εύκολο ματς.

Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, από την Κυριακή, μετά το παιχνίδι με τον Άρη, παίξαμε στην Κύπρο με τη Μακάμπι, μετά παίξαμε με τη Ρεάλ και τώρα ξανά Κυριακή, χωρίς να κάνουμε μία προπόνηση. Περίμενα ότι θα έχουμε έλλειμμα συγκέντρωσης, που έχει σχέση με τις δυνάμεις που έχουμε. Αλλά κάναμε ό,τι έπρεπε για να κερδίσουμε το παιχνίδι και είμαστε ευχαριστημένοι».

Για τη διακοπή που ακολουθεί: «Δεν έχει σχέση με την αγορά, έχει σχέση με το να ξεκουραστούν λίγο οι βασικοί μας παίκτες. Εμείς, όσοι δουλεύουμε σε αυτό το επίπεδο, δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Για τους παίκτες είναι σημαντικό να πάρουν δύο-τρεις μέρες να ηρεμήσουν λίγο».

Για τον Μιλουτίνοφ: «Νομίζω πως ναι, θα παίξει με τη Χάποελ. Γενικά αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω να είναι έτοιμος».