Παπανικολόπουλος: Οι δηλώσεις του μετά την ήττα της Καρδίτσας από τον Ολυμπιακό
Η Καρδίτσα δεν τα κατάφερε και υπέστη την ήττα από τον Ολυμπιακό με 81-75 για την 8η αγωνιστική της GB. Ο Νίκος Παπανικολόπουλος στις δηλώσεις του στη flash interview, τοποθετήθηκε για τα κρίσιμα λάθη που έκανε η ομάδα του.
Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Παπανικολόπουλος:
«Από την προσπάθεια είμαστε ικανοποιημένοι. Κάναμε λάθη, κρίσιμα μάλιστα. Όταν σου δίνεται η ευκαιρία να είσαι ακόμα πιο κοντά στην τελευταία κατοχή, πρέπει να παίρνεις την σωστή απόφαση, ό,τι κι αν γίνει, η προσπάθεια ήταν εκεί. Χρειαζόμαστε διακοπή για να συνεχίσουμε, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.»
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