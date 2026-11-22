Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του στη flash interview ο Νίκος Παπανικολόπουλος μετά την ήττα της Καρδίτσας από τον Ολυμπιακό.

Η Καρδίτσα δεν τα κατάφερε και υπέστη την ήττα από τον Ολυμπιακό με 81-75 για την 8η αγωνιστική της GB. Ο Νίκος Παπανικολόπουλος στις δηλώσεις του στη flash interview, τοποθετήθηκε για τα κρίσιμα λάθη που έκανε η ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Παπανικολόπουλος:

«Από την προσπάθεια είμαστε ικανοποιημένοι. Κάναμε λάθη, κρίσιμα μάλιστα. Όταν σου δίνεται η ευκαιρία να είσαι ακόμα πιο κοντά στην τελευταία κατοχή, πρέπει να παίρνεις την σωστή απόφαση, ό,τι κι αν γίνει, η προσπάθεια ήταν εκεί. Χρειαζόμαστε διακοπή για να συνεχίσουμε, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.»



