Η νίκη επί του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, συνδυάστηκε με την ισοφάριση δύο ιστορικών ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, έκανε το 8/8 στο πρωτάθλημα, μετά το χθεσινό 99-77 επί του Άρη, ισοφαρίζοντας το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας του ΠΑΟΚ.

Η προηγούμενη φορά που ο «Δικέφαλος του Βορρά», είχε ξεκινήσει με 8-0, ήταν τη σεζόν 1983-1984 και μετά την επιστροφή από τη διακοπή, ακολουθεί ο Προμηθέας εντός έδρας, οπότε είναι αρκετά πιθανό, το «στοιχειωμένο» αυτό ρεκόρ, να σπάσει.

Το άλλο επίτευγμα χθες, έχει να κάνει με τα εύστοχα τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το ντέρμπι με 18/36, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ εύστοχων σουτ τριών πόντων, που είναι από το Δεκέμβριο του 2022 με την Καρδίτσα.

Τότε, είχε 18/34, χθες είχε 18/36 και η... ιστορία συνεχίζει να γράφεται.