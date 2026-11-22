Ισοφάρισε δύο ιστορικά ρεκόρ ο ΠΑΟΚ
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, έκανε το 8/8 στο πρωτάθλημα, μετά το χθεσινό 99-77 επί του Άρη, ισοφαρίζοντας το καλύτερο ξεκίνημα της ιστορίας του ΠΑΟΚ.
Η προηγούμενη φορά που ο «Δικέφαλος του Βορρά», είχε ξεκινήσει με 8-0, ήταν τη σεζόν 1983-1984 και μετά την επιστροφή από τη διακοπή, ακολουθεί ο Προμηθέας εντός έδρας, οπότε είναι αρκετά πιθανό, το «στοιχειωμένο» αυτό ρεκόρ, να σπάσει.
Το άλλο επίτευγμα χθες, έχει να κάνει με τα εύστοχα τρίποντα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το ντέρμπι με 18/36, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ εύστοχων σουτ τριών πόντων, που είναι από το Δεκέμβριο του 2022 με την Καρδίτσα.
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Τότε, είχε 18/34, χθες είχε 18/36 και η... ιστορία συνεχίζει να γράφεται.
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