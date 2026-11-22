Φόστερ, Αλεξάντερ και Μουρ ήταν παρόντες στο ντέρμπι με τον Άρη, μετά από... αγώνα δρόμου, ενώ ακολουθεί ξεκούραση για τους παίκτες του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εμφατικά του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (99-77), κάνοντας το 8/8 στη GΒL και παραμένοντας μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, μετά τις ημέρες πριν το παιχνίδι, να έχουν διάφορες ανησυχίες για τον Αντρέα Τρινκιέρι και το επιτελείο του.

Ο Μάρκους Φόστερ, ουσιαστικά δεν προπονήθηκε όλη την εβδομάδα, μετά το διάστρεμμα που αποκόμισε στο παιχνίδι με την Καρδίτσα, με την κατάλληλη δουλειά όμως από το ιατρικό επιτελείο, όχι μόνο αγωνίστηκε χθες, αλλά ξεχώρισε κιόλας, με 18 πόντους.

Ο Μπεν Μουρ επέστρεψε με ίωση από την Ισπανία, δεν προπονήθηκε Πέμπτη και Παρασκευή, αλλά με την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή, έδωσε το «παρών» σε ένα τόσο απαιτητικό παιχνίδι. Κάτι ανάλογο έγινε και με τον Κάιλ Αλεξάντερ, ο οποίος ήταν, τουλάχιστον, στην προπόνηση της Παρασκευής.

Η δουλειά που έγινε από τον γιατρό και τους φυσιοθεραπευτές, έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα και δεν είναι τυχαίο ότι μετά το τέλος του αγώνα, η ίδια η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, έδωσε τα credits της σε όλους, για το γεγονός ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, τρεις πολύ σημαντικοί παίκτες, έπαιξαν κανονικά στο ντέρμπι.

Το θετικό είναι ότι ακολουθεί η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, Καλάθης, Χουγκάζ, Περσίδης, Μπαζίνας βρίσκονται στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη, για τα παιχνίδια με Γεωργία (26/11) και Ισπανία (29/11), ενώ για τους άλλους, ακολουθεί 4ήμερη άδεια. Και με την επιστροφή από αυτή, είναι πιθανή και μια έκπληξη, που ίσως ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.