Ο Νίκος Μοσχοβίτης γράφει για το... ετήσιο πανηγύρι του ΠΑΟΚ με τον Αρη για 10η χρονιά.

Ας είμαστε ειλικρινείς. Ελάχιστοι περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη στο ντέρμπι, με τα δεδομένα που επικρατούσαν πριν το τζάμπολ. Είναι εντυπωσιακό το πως σε ένα τέτοιο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έκανε την καλύτερη του εμφάνιση ως τώρα, ο Άρης τη χειρότερη και η τελική διαφορά των 22 πόντων, αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Μια διαφορά που στη γενική «σούμα» στο τέλος μπορεί να παίξει το ρόλο της, αφού μετά το 1/3 της regular season, o ΠΑΟΚ έβαλε στο -2 τον Άρη, στο -3 τον Ολυμπιακό και στο -3 τον Παναθηναϊκό, αλλά η τιμωρία των «πράσινων» (-2) δεν έχει τελεσιδικήσει.

Αν ξαναδεί κανείς με προσοχή το παιχνίδι, θα διακρίνει με ευκολία ότι από το ροτέισον 9 παικτών που επέλεξε χθες ο Τρινκιέρι, κανείς δεν υστέρησε. Ο καθένας έκανε τη δουλειά του, κι αν υπήρξε κάποιος που έμεινε πιο πίσω, ίσως να ήταν ο Χάτζινς που δε σκόραρε, αλλά έμεινε στο παρκέ για κάτι περισσότερο από 10 λεπτά. Ήταν τέτοιο το επίπεδο αφοσίωσης και ενέργειας που έβγαλε ο ΠΑΟΚ, που ακόμα και παίκτες όπως ο Φόστερ (διάστρεμμα), ο Μουρ (χωρίς προπόνηση μετά τη Μανρέσα λόγω ίωσης), ο Αλεξάντερ (ίωση) άφησαν πίσω τα προβλήματά τους και ο καθένας, έκανε τη δουλειά του, όσο ήταν στο παρκέ.

Για τον Καλάθη και την εμφάνιση του σε ένα τέτοιο παιχνίδι, με 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ για 1 λάθος, δε θα πρέπει να νιώθουμε έκπληξη. Είναι δεκάδες τα μεγάλα παιχνίδια στην τεράστια καριέρα του, που το μόνο που ήταν ζητούμενο χθες, ήταν αν θα αντέξει. Άντεξε 32:49, σε μια «χιλιοτραγουδισμένη» άμυνα που πιέζει πολύ, που οδηγεί σε λάθη τον αντίπαλο κτλ. «Piece of cake» για τον Νικ, που χθες είχε μία από εκείνες τις διάφορες βραδιές στην καριέρα του, που έβλεπε 2-3 φάσεις από εκεί που ήταν η μπάλα, είτε την είχε αυτός, είχε κάποιος συμπαίκτης του. Masterclass πραγματικό για έναν αυθεντικό πλέι-μέικερ, στην εποχή των combo-scoring guards.

Σημαντικό που σε ένα τέτοιο παιχνίδι και μετά από ένα κακό πρώτο ημίχρονο επιθετικά, ο Γκρέι έδωσε πράγματα (10π.) και στην επίθεση, γιατί στην άμυνα, η απόφαση του Τρινκιέρι να τον βάλει πάνω στον Ντιμιτρίεβιτς, έπαιξε κι αυτήν το ρόλο της στην έκβαση του αγώνα. Και όσο για το αν βάζει τρίποντα ο Γκρέι, ε αν ο αντίπαλος είναι στα 2-3 μέτρα μακριά του, τα «ζυγίζει» καλύτερα και μπορεί να τα βάλει... Κάτι ανάλογο και ο Καλάθης. Έχει διάφορα παιχνίδια που ήταν «καυτός» και από το τρίποντο. Και επειδή έγινε κουβέντα για ασύλληπτα ποσοστά του ΠΑΟΚ, με αφορμή τα 18/36 τρίποντα του, πολλές φορές το ίδιο το μπάσκετ δίνει την εξήγηση. Δεν είναι συγκυρίες και τύχη-ατυχία όλα.

Από τα 18 εύστοχα, τα 10 είναι assisted και τα 5 έχουν έρθει από επιθετικό ριμπάουντ. Η «pack the paint» άμυνα τιμωρείται με το τρίποντο, δε χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να το «διαβάσει» αυτό. Και βέβαια όταν κλείνεις τόσο στην άμυνα και ο αντίπαλος σου παίρνει 15 επιθετικά ριμπάουντ, είναι αρκετά πιθανό στην πάσα που θα γίνει έξω, το σουτ να είναι ελεύθερο. Ανοικτά ήταν τα περισσότερα σουτ του ΠΑΟΚ, μπήκαν τα πρώτα, ήρθε η ψυχολογία και με το κατάμεστο γήπεδο, ακολούθησε καταιγισμός. Δεν είναι ασύλληπτο. Μπάσκετ είναι.

Ο Ταϊρί συνεχίζει να κάνει πράγματα ως scoring guard επιπέδου Euroleague, ο Χουγκάζ μετά τη Μανρέσα, γίνεται καθοριστικός και στην 4η περίοδο ενός ΠΑΟΚ-Άρης με τα τρίποντά του, ο Φόστερ έστω και χωρίς προπόνηση όλη την εβδομάδα, έχει την εμπειρία και την «αλητεία» να διαχειριστεί τέτοια παιχνίδια και να βάλει 18 πόντους, ο Μουρ, κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από πολλούς σέντερ που παίρνουν εκατομμύρια.

Έχει έρθει πολύ κοπιαστικά αυτό το 8-0 για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα κι ας μην έχει παίξει ακόμα με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, αν και το Super Cup το ξεχνούν οι περισσότεροι, δεν ξέρουμε γιατί. Οι ανάσες είναι αναγκαίες στη διακοπή που έρχεται, αν και οι διεθνείς δεν είναι λίγοι. Η ομάδα είναι στο γήπεδο από τα μέσα Αυγούστου, πηγαίνοντας σερί, με 15 νίκες σε 18 παιχνίδια. Αυτό κι αν είναι ασύλληπτο...

Υ.Γ: Εδώ και 10 χρόνια, σχεδόν κάθε εντός έδρας ντέρμπι με τον Άρη, μετατρέπεται σε μια ΠΑΟΚτσήδικη γιορτή.. Οι νίκες με μεγάλες διαφορές, όπως η χθεσινή, είναι συνήθως ο κανόνας, θα μπορούσε να το παρομοιάσει κανείς με ένα ΠΑΟΚτσήδικο πανηγύρι, που στήνεται κάθε χρόνο, με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Και του χρόνου.

Υ.Γ. 2: Ασύλληπτο, πραγματικά ασύλληπτο, να βγάζει διαρροή ο Άρης για τον Πουρσανίδη. Η διαιτητική τριάδα χθες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έδωσε ρεσιτάλ.

Υ.Γ. 3: Έρχεται ενίσχυση. Σημαντική. Ευρωλιγκάτη.