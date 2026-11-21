Κέντρικ Ναν: Έμεινε για σουτ μετά το παιχνίδι με το Μαρούσι
Με το μότο «δεν υπάρχει καλύτερος» παραφράζοντας λίγο το επώνυμό του, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στάθηκε στην απόφαση του Κέντρικ Ναν να μείνει στο γήπεδο μετά την αναμέτρηση με το Μαρούσι για την 8η αγωνιστική της GBL.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ειδική διαχείριση στον Αμερικανό σκόρερ, ο οποίος ήταν εκείνος που βγήκε μπροστά και «καθάρισε» για την ομάδα του στο Κάουνας, καθώς στο παιχνίδι με την ομάδα των βορείων προαστίων αγωνίστηκε για περίπου 15 λεπτά έχοντας 8 πόντους με 2/6 σουτ, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Παρόλα αυτά ο ίδιος ο Ναν ήθελε... περισσότερο και έμεινε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και έκανε σουτ με την βοήθεια του ασίσταντ προπονητή, Σάββα Καμπερίδη.
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There is NUNN better 🤷🏻♂️💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/KSzM0UGxg2— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 21, 2026
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