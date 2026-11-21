Ο Κέντρικ Ναν έμεινε στο «T-Center» μετά το τέλος του αγώνα με το Μαρούσι προκειμένου να κάνει σουτ.

Με το μότο «δεν υπάρχει καλύτερος» παραφράζοντας λίγο το επώνυμό του, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στάθηκε στην απόφαση του Κέντρικ Ναν να μείνει στο γήπεδο μετά την αναμέτρηση με το Μαρούσι για την 8η αγωνιστική της GBL.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ειδική διαχείριση στον Αμερικανό σκόρερ, ο οποίος ήταν εκείνος που βγήκε μπροστά και «καθάρισε» για την ομάδα του στο Κάουνας, καθώς στο παιχνίδι με την ομάδα των βορείων προαστίων αγωνίστηκε για περίπου 15 λεπτά έχοντας 8 πόντους με 2/6 σουτ, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Παρόλα αυτά ο ίδιος ο Ναν ήθελε... περισσότερο και έμεινε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και έκανε σουτ με την βοήθεια του ασίσταντ προπονητή, Σάββα Καμπερίδη.