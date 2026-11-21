Ο Αντρέα Τρινκιέρι μίλησε για τη σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε στη δική του προετοιμασία και απάντησε και για το αν η ομάδα του μπορεί να αμφισβητήσει τους μεγάλους.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου...

Για τη νίκη επί του Άρη και τη σημασία του ντέρμπι: «Αυτό δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, είναι ΤΟ παιχνίδι. Έχω ζήσει πάρα πολλά ντέρμπι στην καριέρα μου. Φεύγω από αυτή την αναμέτρηση και αισθάνομαι υπερήφανος για όσα έκανε η ομάδα μου και για το γεγονός ότι δώσαμε χαρά στο μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακόμη στον Νοέμβριο. Η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης και πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται, γιατί η σεζόν είναι πολύ μεγάλη».

Για τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα και την πνευματική προετοιμασία της ομάδας του: «Θα συμφωνήσω μαζί σας, αν και περισσότερο εκφράσατε την άποψή σας παρά κάνατε μία ερώτηση. Είπατε πολύ όμορφα πράγματα και πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη δόση αλήθειας σε όσα αναφέρατε. Η άποψή σας είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα».

Για το πώς προετοιμάστηκε ο ΠΑΟΚ έχοντας πραγματοποιήσει μόλις μία προπόνηση πριν από το ντέρμπι: «Αυτά είναι τα πιο εύκολα παιχνίδια για να προετοιμάσεις, εξαιτίας όλων όσων υπάρχουν γύρω τους. Είναι σωστό ότι η ομάδα έκανε μόλις μία προπόνηση για να προετοιμαστεί για το ντέρμπι, αλλά θα ήταν λάθος να περιορίσουμε όλη τη δουλειά που κάναμε εγώ, οι συνεργάτες μου και οι παίκτες σε αυτή τη μία προπόνηση. Έχει προηγηθεί πάρα πολλή δουλειά μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την προπόνηση και στο συγκεκριμένο παιχνίδι».

Για το αν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μπορούν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού: «Θα ήταν πολύ αλαζονικό από την πλευρά μου να πιστεύω ότι είμαστε κοντά ή ότι έχουμε φτάσει ήδη σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε πετύχει σημαντικές νίκες. Νικήσαμε τον Παναθηναϊκό, χάσαμε από τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στην τελευταία κατοχή, ενώ και ο Άρης έχει πετύχει μεγάλες νίκες. Όμως, επειδή έχω προπονήσει για πολλά χρόνια στη EuroLeague, γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτές οι ομάδες ουσιαστικά αντιμετωπίζουν το εγχώριο πρωτάθλημα με διαφορετική προσέγγιση μέχρι να φτάσουν στο Final Four. Αυτή τη στιγμή είναι οι δύο καλύτερες ομάδες σε επίπεδο ρόστερ, οργάνωσης και συνολικής δυναμικής. Γνωρίζω τις δυνατότητές τους και πόσο καλές ομάδες είναι. Όταν αγωνίζεσαι στη EuroLeague, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο προσπαθείς να επιβιώσεις παράλληλα και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Υπάρχουν οι διπλές αγωνιστικές, οι τραυματισμοί, τα ταξίδια, τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση. Αν κάποια στιγμή πέσει λίγο η απόδοσή τους, εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλω, όμως, να φανώ αλαζόνας. Ξέρω πολύ καλά τις δυνατότητές τους. Αν παρουσιαστεί μια ευκαιρία, θα προσπαθήσουμε πάντα να την εκμεταλλευτούμε».

Για το πώς διαχειρίζεται την πίεση και τα συναισθήματα μέσα στην εκρηκτική ατμόσφαιρα ενός ντέρμπι: «Ενδιαφέρουσα ερώτηση, μπράβο! Συγχαρητήρια. Πιστεύω ότι ο ρόλος του προπονητή, στο τέλος της ημέρας, είναι ο ρόλος ενός ηγέτη. Και δεν γνωρίζω κανέναν άλλον τρόπο να ηγείσαι πέρα από το να δίνεις ο ίδιος το παράδειγμα. Τι είδους προπονητής θα ήμουν αν άφηνα τον εαυτό μου να παρασυρθεί από τα συναισθήματα και τη σπουδαιότητα του αγώνα και στη συνέχεια ζητούσα από τους παίκτες μου να μην κάνουν το ίδιο; Δεν πιστεύω στο να λες ένα πράγμα και να συμπεριφέρεσαι με διαφορετικό τρόπο. Επομένως, η ευθύνη μου, και θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη ευθύνη που έχω ως πρώτος προπονητής, είναι να δίνω το παράδειγμα. Πρέπει να δείχνω στους παίκτες μου τι είναι σωστό και τι λάθος. Φυσικά, το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι λαθών. Υπάρχει μόνο ένα πράγμα για το οποίο ζηλεύω τους παίκτες. Εκείνοι μπορούν να μπουν στο παρκέ και να μετατρέψουν την πίεση που αισθάνονται σε σωματική δράση. Ένας προπονητής δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Εμείς καιγόμαστε από μέσα μας. Μερικές φορές είμαστε σαν ένα κερί που καίγεται και από τις δύο πλευρές. Το φως του είναι πιο δυνατό, αλλά διαρκεί τον μισό χρόνο. Γι' αυτό πρέπει πραγματικά να δίνω το παράδειγμα. Συγκεντρώνομαι στο παιχνίδι και στους παίκτες μου. Θέλω οι παίκτες μου να γνωρίζουν ότι νοιάζομαι γι' αυτούς και για τη βελτίωσή τους. Όταν είμαι αυστηρός μαζί τους, είναι επειδή νοιάζομαι. Αλλά δεν μπορώ να διαχωρίσω αυτό το συναίσθημα από τις ευθύνες μου. Πρέπει να ηγούμαι δίνοντας το παράδειγμα».

Για τα διαφορετικά αμυντικά μαρκαρίσματα και την εφαρμογή του αγωνιστικού πλάνου: «Αυτό ήταν ένα από τα πράγματα που είχαμε προετοιμάσει. Πιστεύω, όμως, ότι λειτούργησαν και πολλά άλλα στοιχεία, γιατί ελέγξαμε το παιχνίδι από το πρώτο τζάμπολ. Τα διαφορετικά μαρκαρίσματα ήταν ένα μέρος του αγωνιστικού μας πλάνου. Αν είχα εξαιρετικές τακτικές εμπνεύσεις, αλλά η ομάδα μου έπαιζε χωρίς ενέργεια, τότε αυτές οι εμπνεύσεις θα πήγαιναν... ξέρετε πού! Επομένως, είναι πάντα ένας συνδυασμός πραγμάτων».