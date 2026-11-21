Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πανηγύρισαν μαζί με τον πιστό οπαδό του Δικεφάλου, Γιάννη, τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη.

Μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ στην Greek Basketball League, έχοντας το απόλυτο με 8/8 νίκες. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι πραγματοποίησε μία καταπληκτική εμφάνιση κόντρα στον Άρη και πήρε τη νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 99-77.

Με τη λήξη του αγώνα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο στις εξέδρες, αλλά και με τον μικρό Γιαννάκη. Ο γνωστός νεαρός φίλος του ΠΑΟΚ που είναι σε αμαξίδιο, «περικυκλώθηκε» από τους παίκτες της ομάδας και όλοι μαζί χειροκροτούσαν μαζί του.

Μία τρομερή κίνηση, για ένα παιδί που παίρνει δύναμη, μέσα από την αγαπημένη του ομάδα.